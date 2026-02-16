Το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, από τον Δεκέμβριο μέχρι τις 11 Απριλίου μεταμορφώνεται σε έναν παγκόσμιο χάρτη της τέχνης, καθώς φιλοξενεί την περιοδική έκθεση «Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μια συλλογή», μία από τις σημαντικότερες που έχουν έρθει ποτέ στη χώρα.

Εξάλλου, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 83 αριστουργήματα υπογεγραμμένα από 45 κορυφαίους εκπροσώπους της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, από μια σπουδαία ευρωπαϊκή ιδιωτική συλλογή, «ξεκλειδώνουν» το χρονικό της καλλιτεχνικής δημιουργίας από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για μια σπάνια συνάντηση κορυφής: από τον αέρινο ιμπρεσιονισμό του Κλοντ Μονέ μέχρι την επαναστατική Pop Art του Άντι Γουόρχολ.

Το να δει κανείς από κοντά την έκθεση «Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μια συλλογή» στο Γουλανδρή, είναι κάτι παραπάνω από μία απλή επίσκεψη: είναι ένα ραντεβού με την ιστορία της Τέχνης, την αισθητική, αλλά και τους δημιουργούς, οι οποίοι μέσα από τα έργα τους άλλαξαν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.

Τι θα δείτε στην έκθεση «Από τον Monet στον Warhol: Τρεις γενιές, μια συλλογή, ένα ταξίδι στην εξέλιξη της μοντέρνας τέχνης»

83 αριστουργήματα, υπογεγραμμένα από 45 κορυφαίους εκπροσώπους της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, διαμορφώνουν ένα μοναδικό εικαστικό πανόραμα που διατρέχει περισσότερα από 12 καλλιτεχνικά ρεύματα. Η έκθεση ανασυνθέτει, μέσα από έναν συναρπαστικό διάλογο έργων, την ιστορία της ζωγραφικής από τον ιμπρεσιονισμό έως σήμερα.

Εμβληματικές μορφές της τέχνης από τα τέλη του 19ου και του 20ου αιώνα όπως οι Bonnard, Chagall, De Kooning, Degas, Dufy, Ernst, Gauguin, Kandinsky, Lichtenstein, Magritte, Man Ray, Marquet, Matisse, Modigliani, Monet, Morisot, Munch, Picasso, Pissarro, Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec, Vuillard και Warhol, δίνουν το «παρών». Πλαισιώνονται από λιγότερο γνωστούς στο ευρύ κοινό, αλλά εξίσου σημαντικούς και επιδραστικούς, όπως οι Angrand, Anquetin, Denis, Feininger, Friesz, Hayet, Lacombe, Laugé, Pourtau, Ranson, Redon, Sérusier, Szafran, Vallotton και άλλοι.

Ο επισκέπτης έχει την εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να δει συγκεντρωμένα έργα που σημάδεψαν τις πιο καθοριστικές στιγμές της τέχνης των τελευταίων 130 και πλέον ετών, από τον ιμπρεσιονισμό έως την pop art, με ενδιάμεσες στάσεις στον μεταïμπρεσιονισμό, τον φωβισμό, τον εξπρεσιονισμό, τον κυβισμό, την αφαίρεση και τον σουρεαλισμό.

Η έκθεση πραγματοποιείται χάρη στον γενναιόδωρο δανεισμό μιας ελβετικής ιδιωτικής συλλογής, καρπό ενός αδιάκοπου πάθους για τη νεότερη ζωγραφική, που μεταλαμπαδεύτηκε μέσα από τρεις γενιές συλλεκτών. Η συλλογή αυτή συνδυάζει υποδειγματικά την προσωπική ματιά και την εκλεπτυσμένη αισθητική του συλλέκτη με τη συνοχή και την πληρότητα που χαρακτηρίζουν τις σπουδαιότερες ιδιωτικές συλλογές διεθνώς.

Δημιουργώντας έναν άτυπο διάλογο με τη μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή, η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία του βλέμματος και του ενστίκτου κάθε συλλέκτη, καθώς και την επιθυμία του να αφηγηθεί την ιστορία της τέχνης μέσα από τις επιλογές του.

Έργα της συγκεκριμένης συλλογής έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις και μουσεία, αποσπώντας τον θαυμασμό κοινού και ειδικών, όπως στο Metropolitan Museum of Art και το MoMA της Νέας Υόρκης, τη Royal Academy of Art και την Tate Modern του Λονδίνου, το Musée d’Orsay, το Grand Palais και το Musée de l’Orangerie του Παρισιού, την Peggy Guggenheim Collection της Βενετίας και το Ίδρυμα Beyeler της Βασιλείας. Είναι ωστόσο μόλις η δεύτερη φορά – και η πρώτη στην Ελλάδα – που παρουσιάζεται στο κοινό ένα τόσο εκτενές και αντιπροσωπευτικό σύνολο έργων της.

Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Υπεύθυνη Συλλογής του Ιδρύματος B&E Γουλανδρή και η Marina Ferretti Bocquillon, Επίτιμη Επιστημονική Διευθύντρια του Musée des impressionnismes στο Giverny.

Η έκθεση συνοδεύεται από εκτενή τρίγλωσσο κατάλογο (ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά), με αναλυτικά λήμματα και τεκμηρίωση των έργων.

Συντελεστές

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή Οργάνωση έκθεσης

Κυριάκος Κουτσομάλλης Γενική Διεύθυνση

Μαρία Κουτσομάλλη-Moreau, Marina Ferretti Bocquillon Επιμέλεια έκθεσης

Αλεξάνδρα Παπακωστοπούλου Γενικός συντονισμός

Παρασκευή Γερολυμάτου, Ανδρέας Γεωργιάδης Σκηνογραφία έκθεσης

Περισσότερες πληροφορίες: goulandris.gr

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Οδός Ερατοσθένους 13 Αθήνα