Ο δήμος Πειραιά συνεχίζει τις παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονιές της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης ανακατασκευή του πεζόδρομου της Σχιστής στην Καστέλλα από τη Διεύθυνση Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας.

Τα συνεργεία του δήμου προχωρούν, αυτές τις ημέρες, σε εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του χώρου, οι οποίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων κυβόλιθων σε όλο το μήκος του πεζόδρομου, την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων, καθώς και νέο αστικό εξοπλισμό, δημιουργώντας έναν σύγχρονο, ασφαλή και αισθητικά αναβαθμισμένο χώρο για τους κατοίκους της περιοχής.

Πρόκειται για έναν χαρακτηριστικό και ήσυχο πεζόδρομο στη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα υπάρχει καλύτερη προσβασιμότητα, μεγαλύτερη ασφάλεια και μια πιο ευχάριστη εικόνα στον δημόσιο χώρο.

Οι εργασίες βελτίωσης των υποδομών στις γειτονιές συνεχίζονται από τον Δήμο Πειραιά με αμείωτους ρυθμούς, με στόχο κάθε περιοχή της πόλης να αποκτά τους δημόσιους χώρους που αξίζει στους κατοίκους της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δήλωσε: «Για τη Δημοτική Αρχή Πειραιά ακόμα και οι μικρές παρεμβάσεις στις γειτονιές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Η ανακατασκευή του πεζόδρομου της Σχιστής στην Καστέλλα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας παρέμβασης που μπορεί να είναι μικρής κλίμακας, αλλά έχει ουσιαστικό αντίκτυπο για τους κατοίκους της περιοχής».

«Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του δημόσιου χώρου και η αναβάθμιση σημείων της πόλης που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, προσφέροντας πιο λειτουργικές και ποιοτικές υποδομές στις γειτονιές της πόλης. Έχουμε τονίσει, πολλές φορές, ότι ο Πειραιάς αλλάζει όχι μόνο μέσα από μεγάλα έργα, αλλά και μέσα από πολλές μικρές και ουσιαστικές παρεμβάσεις σε κάθε γειτονιά. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο δήμος Πειραιά συνεχίζει σταθερά την προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου χώρου σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες της πόλης», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Χαράλαμπος Λιακόσταυρος, τόνισε: «Ο πεζόδρομος της Σχιστής στην Καστέλλα ανανεώνεται για να γίνει πιο φιλικός, πιο ασφαλής και πιο λειτουργικός για όλους. Κάθε έργο που υλοποιούμε ως Διεύθυνση Επισκευών, Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας έχει στόχο να κάνει την καθημερινότητα των κατοίκων καλύτερη και να αναδείξει την ταυτότητα της γειτονιάς. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για να γίνει η πόλη πιο ανθρώπινη, πιο ζωντανή και πιο όμορφη για όλους».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, Όλγα Πυκνάδα, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για την ανακατασκευή του πεζόδρομου στην Καστέλλα, καθώς αποτελούσε ένα αίτημα της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας. Ο Δήμαρχος Πειραιά και οι υπηρεσίες του δήμου λαμβάνουν υπόψη τα αιτήματα της Κοινότητάς μας και προχωρούν άμεσα σε ενέργειες που βελτιώνουν τους δημόσιους χώρους και κατ΄ επέκταση την καθημερινότητα των κατοίκων».