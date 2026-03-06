Μια ακόμη επικοινωνία με τον Βούλγαρο υπουργό Εθνικής Άμυνας, Ατανάς Ζαπριάνοφ, είχε σήμερα ο Έλληνας ομόλογός του, Νίκος Δένδιας, κατά την οποία τον ενημέρωσε ότι η χώρα μας θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.

Για το λόγο αυτό μεταφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα πυροβολαρχία Patriot, η εμβέλεια της οποίας καλύπτει όχι μόνο την περιοχή έως τα σύνορά μας, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα της Βουλγαρίας. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο Βόρειας Ελλάδας ένα ζεύγος F-16 με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας με ανάρτησή του στο X: «Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.

Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026

Όπως τόνισε παράλληλα σε δηλώσεις του ο υπουργός Άμυνας: «Είχα χθες και σήμερα επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Βουλγαρίας, Atanas Zapryanov.

Κατόπιν σχετικού, χθεσινού, αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς, είχα τη δυνατότητα να τον πληροφορήσω σήμερα, η Ελλάδα θα παράσχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρεται, εντός των επόμενων ωρών, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.

Επίσης, ένα ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, για τον αποτελεσματικό συντονισμό, αποστέλλονται 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες έγιναν μετά από αίτημα της Βουλγαρίας, χώρας-μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, και δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, την επόμενη εβδομάδα, μετά από πρόσκληση του Βουλγάρου ομολόγου μου, θα επισκεφτώ τη Σόφια».

Να σημειώσουμε ότι τα αντιαεροπορικά – αντιβαλλιστικά συστήματα MIM-104 Patriot που διαθέτει η Ελλάδα, αποτελούν ένα από τα πλέον προηγμένα συστήματα αεράμυνας μεγάλου βεληνεκούς στο οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ, με δυνατότητα αντιμετώπισης τόσο αεροσκαφών και μη επανδρωμένων συστημάτων όσο και βαλλιστικών πυραύλων. Κάθε πυροβολαρχία περιλαμβάνει ισχυρό ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών, κέντρο διοίκησης και εκτοξευτές πυραύλων, επιτρέποντας τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την ταυτόχρονη εμπλοκή πολλαπλών στόχων σε μεγάλες αποστάσεις.

Ανάλογα με τον τύπο των πυραύλων που χρησιμοποιούνται (κυρίως PAC-2 ή PAC-3) το σύστημα μπορεί να προσφέρει κάλυψη δεκάδων έως και άνω των 100 χιλιομέτρων έναντι αεροπορικών στόχων, ενώ διαθέτει και εξειδικευμένες δυνατότητες αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς μέσω τεχνολογίας hit-to-kill. Χάρη στη διασύνδεσή του με τα δίκτυα αεράμυνας του ΝΑΤΟ και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, μια πυροβολαρχία Patriot μπορεί να δημιουργήσει «ομπρέλα» προστασίας σε μεγάλη γεωγραφική έκταση, γεγονός που επιτρέπει, όταν αναπτυχθεί στη Βόρεια Ελλάδα, να καλύπτει όχι μόνο περιοχές κοντά στα ελληνικά σύνορα αλλά και σημαντικό τμήμα του βουλγαρικού εναέριου χώρου, ενισχύοντας την αντιβαλλιστική άμυνα της περιοχής.

Από την άλλη πλευρά, τα μαχητικά F-16 Fighting Falcon της Πολεμικής Αεροπορίας μας, αποτελούν μια από τις κύριες δυνάμεις αεροπορικής υπεροχής και αναχαίτισης της Ελλάδας, καθώς διαθέτουν προηγμένες δυνατότητες επιτήρησης και εμπλοκής εναέριων στόχων σε μεγάλη απόσταση. Εξοπλισμένα με σύγχρονα ραντάρ και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, μπορούν να εντοπίζουν και να παρακολουθούν πολλαπλούς στόχους ταυτόχρονα, ενώ φέρουν κατευθυνόμενους πυραύλους αέρος-αέρος μέσης και μεγάλης εμβέλειας για την άμεση αντιμετώπιση εχθρικών αεροσκαφών ή πυραυλικών απειλών. Παράλληλα, η μεγάλη επιχειρησιακή ακτίνα δράσης, η υψηλή ταχύτητα και η δυνατότητα παραμονής σε περιπολία επιτρέπουν στα ελληνικά F-16 να εκτελούν αποστολές αεράμυνας και επιφυλακής (combat air patrol), ενισχύοντας την επιτήρηση του εναέριου χώρου και λειτουργώντας συμπληρωματικά με τα επίγεια συστήματα αεράμυνας. Σε μια τέτοια αποστολή, ένα ζεύγος μαχητικών μπορεί να παρέχει άμεση αντίδραση σε οποιαδήποτε εναέρια απειλή, να λειτουργεί ως κινητό στοιχείο προστασίας και να υποστηρίζει τον ευρύτερο αμυντικό σχεδιασμό στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και της Βουλγαρίας.