Συνεχίζονται οι διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να πραγματοποιεί σειρά επαφών με ηγέτες της περιοχής και της Ευρώπης, ενώ παράλληλα η χώρα προχωρά σε επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από την ευρύτερη περιοχή.

Σήμερα, στις 12:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον πρόεδρο του κόμματος «Νίκη», Δημήτρη Νατσιό μετά από αίτημα του προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στο Ιράν και τις κινήσεις της Ελλάδας. Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση του πρωθυπουργού με πολιτικό αρχηγό, καθώς είχε προηγηθεί η ενημέρωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Νωρίτερα χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, την Κύπρο και τον Λίβανο, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο πρόεδρο για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα προς την Κύπρο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να διατηρούν στενή επικοινωνία και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε επίσης εκ νέου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ είχε και τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Στην Αθήνα βρέθηκε χθες και ο πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας και Γενικός Γραμματέας του κόμματος Renaissance, Γκαμπριέλ Αττάλ και έγινε δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήδη από τις 3 Μαρτίου έχουν γίνει αρκετές επιχειρήσεις επιστροφής Ελλήνων και μελών των οικογενειών τους από την διακεκαυμένη ζώνη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να ενημερώνει για τις λεπτομέρειες των επιχειρήσεων, όπως ο αριθμός των επαναπατρισθέντων και οι χώρες προέλευσης, παραμένοντας σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή.

Η στάση της Ελλάδας

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η στάση της Ελλάδας παραμένει αμυντική και βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρη επιδίωξη την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης. Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι η στήριξη προς την Κύπρο αποτελεί αυτονόητη επιλογή, λόγω των στενών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον ενισχυμένες ένοπλες δυνάμεις και ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, όχι μόνο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, αλλά και με το Ισραήλ και σειρά αραβικών χωρών.

Παρέμβαση Γεραπετρίτη σε τηλεδιάσκεψη ΥΠΕΞ

Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

Τη στήριξη της Ελλάδας προς τους εταίρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου

Την επαναβεβαίωση της αλληλεγγύης προς την Κύπρο

Τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές για τον ασφαλή επαναπατρισμό Ευρωπαίων πολιτών

Τη στήριξη της διπλωματίας έναντι της πολεμικής κλιμάκωσης

Τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την προστασία των αμάχων

Τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας

Οικονομικές επιπτώσεις και μέτρα

Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και έχει προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών, σε περίπτωση που η κρίση επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και σενάρια τιμών πετρελαίου έως και 100 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι μόνο περίπου το 25% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ελλάδα δεν προμηθεύεται φυσικό αέριο από την περιοχή.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη επεξεργαστεί ρυθμιστικά μέτρα για την αγορά, ενώ οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή αισχροκέρδειας.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για την περιοχή μας αλλά και τον πλανήτη, η στάση της αντιπολίτευσης κάθε άλλο παρά ενωτική είναι, όχι στο σύνολό της, με κυβερνητικές πηγές να ασκούν κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης που ζητούν τη σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, υποστηρίζοντας ότι η ενημέρωση των κομμάτων μπορεί να γίνεται και σε διμερείς συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό. Όπως τονίζουν, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενημερώνει όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου για τις εξελίξεις, τόσο μέσω του Πρωθυπουργού όσο και μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών.