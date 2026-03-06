Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, προσκείμενο στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκτόξευσε ρουκέτες και πυρά πυροβολικού κατά στρατιωτικών στόχων του Ισραήλ κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

«Σε ανταπόδοση για την ισραηλινή εγκληματική επίθεση που έπληξε δεκάδες πόλεις και χωριά στον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της νότιας συνοικίας της Βηρυτού, οι μαχητές της ισλαμικής αντίστασης εξαπέλυσαν επίθεση (…) με ομοβροντίες ρουκετών και πυρά πυροβολικού», ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοινωθέν της.

Την ώρα που εξαπολύθηκε η επίθεση, περί τις 02:10 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε κοινότητες του βόρειου τμήματος του Ισραήλ που απειλούνταν. Οι ισραηλινές αρχές πάντως δεν έχουν κάνει λόγο ούτε για θύματα, ούτε για υλικές ζημιές ως αυτό το στάδιο.