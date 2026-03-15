Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν έχουν αρχίσει να προκαλούν νευρικότητα στις διεθνείς αγορές, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές του πετρελαίου.

Οι επενδυτές φοβούνται ότι μια παρατεταμένη κρίση στην περιοχή μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων, κάτι που θα επηρεάσει και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.

Η Μέση Ανατολή παραμένει κομβική για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά και κάθε ένταση επηρεάζει άμεσα την προσφορά και τις τιμές της ενέργειας. Όταν το πετρέλαιο ακριβαίνει, αυξάνεται το κόστος μεταφορών, παραγωγής και τελικά το κόστος ζωής για τα νοικοκυριά.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούσαν ότι μέσα στο 2026 οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε σταδιακές μειώσεις επιτοκίων. Ωστόσο, εάν οι τιμές της ενέργειας συνεχίσουν να ανεβαίνουν, τα σχέδια αυτά ενδέχεται να καθυστερήσουν.

Οι πρώτες κινήσεις

Η αύξηση του ενεργειακού κόστους μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα πληθωρισμού, κάτι που αναγκάζει τις κεντρικές τράπεζες να παραμένουν προσεκτικές. Για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής μπορεί να μετατεθούν χρονικά, εάν η άνοδος του πετρελαίου αποδειχθεί επίμονη.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν σημασία και για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια, επομένως κάθε αύξηση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου επηρεάζει άμεσα το κόστος καυσίμων, μεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η πορεία των επιτοκίων επηρεάζει άμεσα τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Πολλοί δανειολήπτες στην Ελλάδα έχουν δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο, γεγονός που σημαίνει ότι η καθυστέρηση στη μείωση των επιτοκίων κρατά το κόστος δανεισμού υψηλό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η κατάσταση επηρεάζει και τον σχεδιασμό του ελληνικού Δημοσίου για την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά ομολόγων, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει την επόμενη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, προκειμένου να αποφευχθεί δανεισμός σε μια περίοδο όπου τα επιτόκια μπορεί να είναι υψηλότερα λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας.

Η επιλογή αυτή θεωρείται εφικτή, καθώς μεγάλο μέρος των φετινών χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας έχει ήδη καλυφθεί. Έτσι, δεν υπάρχει άμεση πίεση για νέα έκδοση ομολόγων, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές αρχές να περιμένουν πιο ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές.

Οι κλάδοι που επηρεάζονται

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν και άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως τη ναυτιλία, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως. Οι θαλάσσιες διαδρομές της περιοχής θεωρούνται κρίσιμες για το διεθνές εμπόριο πετρελαίου.

Παρά την ανησυχία, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το βασικό ερώτημα είναι η διάρκεια της κρίσης. Αν η ένταση αποκλιμακωθεί σχετικά γρήγορα, η επίδραση στις τιμές ενέργειας και στον πληθωρισμό μπορεί να είναι περιορισμένη.

Αν όμως η γεωπολιτική κρίση παραταθεί και οι τιμές πετρελαίου παραμείνουν υψηλές, τότε οι οικονομίες της Ευρώπης – και φυσικά και η ελληνική – θα χρειαστεί να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον με πιο ακριβή ενέργεια και πιθανώς πιο αργή αποκλιμάκωση των επιτοκίων.