Συνεχίζεται ο ανοιξιάτικος καιρός και σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου, καθώς δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στη θερμοκρασία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Από Πέμπτη αλλάζει ο καιρός

Η σταθερότητα φαίνεται πως δίνει τη θέση της σε μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά.

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου και μετά, αναμένεται μεταβολή του καιρού με οργανωμένα συστήματα. Αυτά πρόκειται να φέρουν αξιόλογες βροχές που θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας, με τα φαινόμενα να διαρκούν έως και την επόμενη Κυριακή.

✅ Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την "απαραίτητη" ψύχρα (ή ακόμη και τον παγετό) τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και…

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης δήλωσε επίσης ότι από την Τρίτη και μετά αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Συγκεκριμένα, αναμένονται βροχές, ενώ ο καιρός θα γίνει πιο άστατος την Τετάρτη και την Πέμπτη με περισσότερες βροχές.

Αναλυτικά, κακοκαιρία η οποία κινείται από την Αφρική θα χτυπήσει την Κύπρο με βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, όπως είπε, η κακοκαιρία αυτή θα ενεργοποιήσει αφρικανική σκόνη που θα κινηθεί ανατολικότερα και θα σκεπάσει την Κύπρο αλλά και τα νοτιοανατολικότερα τμήματα της χώρας αλλά όχι σε τόσο μεγάλες συγκεντρώσεις.

Στη συνέχεια, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα αυξηθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο και θα φτάσουν 6-7 μποφόρ. Όπως είπε, από την Τρίτη και την Τετάρτη «ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες».

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, θα πάμε όπως είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε «μεσημβρινή κυκλοφορία» με περισσότερες βροχές και χαμηλότερες θερμοκρασίες. «Άνοιξη μέχρι Δευτέρα – Τρίτη και πάμε πιο φθινοπωρινές καταστάσεις μεσοβδόμαδα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.