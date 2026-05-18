Στον απόηχο της ήττας από τη Φιορεντίνα και της ολοένα και πιο πιθανής απουσίας της Γιουβέντους από το Champions League, το συνολικό πρότζεκτ που έχει ανατεθεί στον Νταμιέν Κομολί τίθεται πλέον υπό σοβαρή επανεξέταση.

Η πιθανή μη συμμετοχή στη διοργάνωση της «ελίτ» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν αποτελεί μόνο αγωνιστικό πλήγμα για τη Γιουβέντους, αλλά και οικονομική απώλεια που εκτιμάται σε 70–80 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, δημιουργεί συνθήκες πίεσης για την επόμενη ημέρα στον σύλλογο και ανοίγει τον κύκλο εσωτερικών αξιολογήσεων στο υψηλότερο επίπεδο της διοίκησης της Exor.

Ο Τζον Έλκαν, ως επικεφαλής του ομίλου, βρίσκεται σε φάση συνολικής αποτίμησης της κατάστασης στη Γιουβέντους. Το πλάνο που είχε εγκρίνει το προηγούμενο καλοκαίρι και είχε ανατεθεί στον Γάλλο παράγοντα επανεξετάζεται πλέον υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων της σεζόν και της πιθανής αποτυχίας επίτευξης των βασικών στόχων.

Η επιλογή του Κομολί ήταν προσωπική απόφαση του Έλκαν, ο οποίος του είχε δώσει ευρεία αυτονομία στην αναδιάρθρωση της ομάδας και του οργανισμού. Ωστόσο, η αγωνιστική εικόνα, σε συνδυασμό με τις αμφισβητούμενες μεταγραφικές επιλογές και την αστάθεια της ομάδας, έχει οδηγήσει σε έντονο προβληματισμό.

Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές, με την τελική αποτίμηση να αναμένεται μετά το ντέρμπι με την Τορίνο. Το ενδεχόμενο ευρύτερων αλλαγών στη δομή της ομάδας παραμένει ανοιχτό, ανάλογα με την τελική έκβαση της σεζόν και την ευρωπαϊκή της τύχη.

Παράλληλα, στο εσωτερικό της Γιουβέντους τίθεται το δίλημμα μεταξύ συνέχειας και σταθερότητας ή νέου κύκλου αναδιάρθρωσης, σε ένα περιβάλλον όπου οι διαδοχικές αλλαγές των τελευταίων ετών δεν έχουν αποδώσει τη ζητούμενη αγωνιστική βελτίωση.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση ανήκει στον Τζον Έλκαν, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη σταθερότητας και στην απαίτηση για άμεσα αποτελέσματα σε έναν οργανισμό με υψηλές προσδοκίες.