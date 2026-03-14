Με γκολ του Μαυροπάνου η Γουέστ Χαμ πήρε ισοπαλία με 1-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία είναι πλέον στο -9 από την Άρσεναλ και χρειάζεται ένα μικρό θαύμα για να κάνει την ανατροπή και να κατακτήσει τον τίτλο της Premier League.

Η νίκη αποτελούσε μονόδρομο για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα για να μη χάσει κι άλλο έδαφος στη μονομαχία με την Άρσεναλ και άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό, όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα μπήκε στην περιοχή από αριστερά και τελείωσε με υπέροχο τρόπο τη φάση.

Το 0-1, όμως, δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 35′ ο Μαυροπάνος με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ και την άστοχη έξοδο του Ντοναρούμα, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Μάντσεστερ Σίτι ήταν μονίμως στην επίθεση και πίεζε για το δεύτερο γκολ που θα της έδινε τη νίκη, όσες ευκαιρίες έφτιαξε όμως τις έχασε ενώ στο 83′ ήταν και άτυχη καθώς η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά την εκτέλεση φάουλ του Ράιντερς.