Η Γουέστ Χαμ και η Μάντσεστερ Σίτι κοντράρονται στο Λονδίνο σε ένα ματς πολύ σημαντικό για τη μάχη του τίτλου και της παραμονής στην Premier League και ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε με κεφαλιά και έκανε το 1-1.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει για να μη χάσει κι άλλο έδαφος σε σχέση με την Άρσεναλ και άνοιξε το σκορ στο 31ο λεπτό με τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Τα «σφυριά» όμως, τα οποία θέλουν το θετικό αποτέλεσμα καθώς δίνουν μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού, κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα, καθώς στο 35′ ο Μαυροπάνος με κεφαλιά, μετά την εκτέλεση κόρνερ και την άστοχη έξοδο του Ντοναρούμα, έκανε το 1-1.