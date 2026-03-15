Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν απείλησε το Σάββατο ότι θα μπορούσε να πλήξει την Ουκρανία, λίγες ημέρες αφότου το Κίεβο έστειλε στρατιωτικούς ειδικούς στη Μέση Ανατολή για να βοηθήσουν χώρες του Κόλπου να αντιμετωπίσουν ιρανικά drones.

«Με την παροχή υποστήριξης με drones στο ισραηλινό καθεστώς, η αποτυχημένη Ουκρανία έχει ουσιαστικά εμπλακεί στον πόλεμο», δήλωσε ο Ιμπραχίμ Αζίζι, επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του Ιράν, το Σάββατο μέσω ανάρτησης στο X.

Ukraine's Foreign Ministry spokesperson Heorhii Tykhyi has said that Iran's threats against Ukraine resemble the logic of a serial killer attempting to justify their actions.



«Έχει μετατρέψει ολόκληρη την επικράτειά της σε νόμιμο στόχο για το Ιράν», πρόσθεσε απειλητικά.

Η απειλή της Τεχεράνης θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου, καθώς ενδέχεται να εμπλέξει πιο άμεσα και την Ευρώπη στη σύγκρουση.

Tα drone Shahed

Λίγο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα άρχισε να πλήττει τη χώρα με ιρανικής κατασκευής drones τύπου «Shahed». Έτσι, αμέσως μετά τα πρώτα ιρανικά αντίποινα στον πόλεμο που ξεκίνησαν από κοινού το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσφέρθηκε να μοιραστεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.

«Δυστυχώς, η Ουκρανία γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει αυτό», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι στην αρχή του πολέμου με το Ιράν.

«Παρότι οι Ουκρανοί δεν απείλησαν ποτέ το Ιράν, το ιρανικό καθεστώς επέλεξε να γίνει σύμμαχος του Πούτιν και να του προμηθεύσει drones τύπου ‘Shahed’. … Η εμπειρία της Ουκρανίας στην άμυνα είναι, από πολλές απόψεις, ανεκτίμητη».

Η Ρωσία χρησιμοποιεί μαζικά ιρανικά drones «Shahed» εναντίον της Ουκρανίας από το 2022.

Ο Ζελένσκι προχώρησε τελικά σε αυτή την πρωτοβουλία την Τρίτη, ανακοινώνοντας ότι στέλνει έναν από τους κορυφαίους αξιωματούχους της χώρας, τον Ρουστέμ Ουμέροφ, μαζί με στρατιωτικούς, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών και στελέχη του υπουργείου Άμυνας, στις χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, περισσότερες από δέκα χώρες ζήτησαν τη βοήθεια του Κιέβου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία δεν σκοπεύει να στείλει στρατεύματα στην περιοχή, αλλά μόνο ειδικούς στην αντιμετώπιση drones.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία έστειλε drones αναχαίτισης και μια ομάδα ειδικών για την αντιμετώπιση drones προκειμένου να προστατευθούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία, μετά από αίτημα του βασιλιά της χώρας. Παράλληλα, βοήθεια ζήτησαν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν και το Κατάρ.

Η Ουκρανία άρχισε να αντιμετωπίζει την απειλή των ιρανικών drones ήδη από το φθινόπωρο του 2022, όταν η Ρωσία τα αγόρασε από το Ιράν. Από τότε, η χρήση επιθετικών drones στον πόλεμο έχει αυξηθεί κατακόρυφα.