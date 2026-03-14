Η Αγγελική Νικολούλη μπορεί να έχει δεχτεί πολλές φορές απειλές κατά τη διάρκεια της εκπομπής της «Φως στο Τούνελ», αλλά κάθε φορά είναι ετοιμόλογη στην απάντησή της.

Χθες, Παρασκευή 13/3, η εκπομπή επικεντρώθηκε στην υπόθεση της γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε απομονωμένη περιοχή της Χαλκιδική.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ενώ ο σκηνοθέτης Σωτήρης Σπαθάρης πίεζε για διαφημιστικό διάλειμμα, η Νικολούλη του απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν κόβεις έτσι μια κυρία». Τότε ένας συνεργάτης της ενημέρωσε ότι δέχονται απειλές να κλείσουν γρήγορα το θέμα με τη βαλίτσα και να μην εμβαθύνουν.

Η Αγγελική Νικολούλη αντέδρασε λέγοντας:

“Συγγνώμη; Σωτήρη, τώρα εδώ δεν κόβεις, δεν κόβεις. Τι πράγμα; Από πού έχει έρθει αυτό; Κλείσε την υπόθεση με τη βαλίτσα και μην ανακατεύεσαι.

Βρήκες άνθρωπο τώρα, να μην ανακατευτώ εγώ. Τι είναι αυτά που λες, χρυσό μου; Τι είναι αυτά που λες και με πιέζει και ο σκηνοθέτης για διάλειμμα… Τώρα θα μείνω περισσότερο στη βαλίτσα. Και είναι και κόκκινη… Καλά, άντε γεια».

Δείτε το απόσπασμα στο 1:53:20