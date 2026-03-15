Η υπόθεση της εθνικής γυναικών του Ιράν στην Αυστραλία παίρνει νέα τροπή, καθώς μειώνεται κι άλλο ο αριθμός των μελών της αποστολής που επιλέγουν να παραμείνουν εκεί.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, τρία μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, τα οποία είχαν λάβει καθεστώς πρόσφυγα προκειμένου να παραμείνουν στην Αυστραλία, πήραν την απόφαση να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Με αυτή την εξέλιξη, από τα επτά αρχικά μέλη της αποστολής που είχαν μείνει στην Αυστραλία, πλέον παραμένουν εκεί μόνο τρία.

Είχε προηγηθεί μάλιστα και η τοποθέτηση ακόμη μίας ποδοσφαιρίστριας, η οποία τις προηγούμενες ημέρες είχε γνωστοποιήσει ότι σκοπεύει επίσης να επιστρέψει.

Σε δήλωσή του ο Τόνι Μπερκ επισήμανε ότι «αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές Αρχές για την απόφασή τους, δόθηκαν στις παίκτριες πολλές ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους».

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία τον Φεβρουάριο για το Ασιατικό Κύπελλο Γυναικών, σε μια περίοδο που είχε προηγηθεί του πολέμου. Μετά την άφιξή τους εκεί, έξι ποδοσφαιρίστριες και ένα μέλος του τεχνικού ή υποστηρικτικού επιτελείου εξασφάλισαν ανθρωπιστική βίζα, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στη χώρα.

Την ίδια ώρα, το υπόλοιπο ρόστερ της αποστολής, το οποίο αριθμούσε 26 παίκτριες, αναχώρησε από το Σίδνεϊ με προορισμό τη Μαλαισία στις 9 Μαρτίου, ακολουθώντας διαφορετική πορεία από εκείνες που είχαν επιλέξει να μείνουν στην Αυστραλία.