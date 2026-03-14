Σοβαρό περιστατικό έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολικό συγκρότημα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, στη Νέα Ιωνία Βόλου, ανάμεσα στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον υπεύθυνο του κυλικείου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Διευθυντής του σχολείου ζήτησε κάποια δωρεάν γεύματα για παιδιά, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυλικειάρχη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η ένταση εκδηλώθηκε με φωνασκίες, ύβρεις και απειλητική λεκτική συμπεριφορά, σε βαθμό που η αναστάτωση έγινε αισθητή στο σύνολο σχεδόν του σχολικού συγκροτήματος και επηρέασε την ομαλή λειτουργία των δύο συστεγαζόμενων σχολείων. Η ένταση εκτονώθηκε μετά την παρέμβαση του Διευθυντή της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

Ο Διευθυντής, σε βάρος του οποίου στράφηκε η συγκεκριμένη συμπεριφορά, μεταφέρθηκε, αμέσως μετά το συμβάν, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, καθώς περιήλθε σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη ψυχολογική και σωματική κατάσταση, και υποβλήθηκε στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις.

Όπως αναφέρει το gegonota.news από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, με ενημέρωση των αρμόδιων αρχών και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς εναντίον του τρίτου προσώπου, ενώ θα ακολουθήσει και σχετική αναφορά προς τις κατά περίπτωση εποπτεύουσες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενό της Σωκράτη Σαβελίδη, “η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων, στην προάσπιση της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της υπηρεσιακής ηρεμίας των στελεχών εκπαίδευσης, καθώς και στην έμπρακτη υποστήριξη όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το σχολείο οφείλει να παραμένει χώρος παιδείας, ασφάλειας και θεσμικού σεβασμού για όλους.”