Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, των ΗΠΑ Μπρένταν Καρ, απείλησε τους τηλεοπτικούς σταθμούς με αφαίρεση αδειών, εάν οι μεταδόσεις τους για τον πόλεμο του Ιράν δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

Ο Καρ, απάντησε σε καταγγελία του Τραμπ σχετικά με την αρνητική κάλυψη του πολέμου στο Ιράν προτρέποντάς τους να «διορθώσουν την πορεία τους πριν από την ανανέωση των αδειών τους».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών, έχει ξεκινήσει στο παρελθόν έρευνες για δίκτυα που, όπως έχει δηλώσει, είναι άδικα κομματικά, με πιο αξιοσημείωτη την άσκηση πιέσεων στο ABC να αφαιρέσει τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ από τον αέρα.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Καρ ασχολήθηκε με την τηλεοπτική κάλυψη του Ιράν, αν και ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος έχουν οξύνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες ημέρες εναντίον της κάλυψης που θεωρούν υπερβολικά επικριτική ή άδικη.

«Ο νόμος είναι σαφής. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να λειτουργούν προς το δημόσιο συμφέρον και θα χάσουν τις άδειές τους αν δεν το κάνουν», προειδοποίησε ο Καρ.