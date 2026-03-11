Το Ιράν θα στοχοθετήσει οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, προειδοποίησε σήμερα εκπρόσωπος του ενοποιημένου κέντρου διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η απειλή αυτή ακολουθεί πλήγμα εναντίον ιρανικής τράπεζας.

«Μετά την αποτυχημένη εκστρατεία του, ο τρομοκρατικός αμερικανικός στρατός και το βάναυσο σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. Ισραήλ) στοχοθέτησαν μία από τις τράπεζες της χώρας», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακαρί.

«Με αυτή την παράνομη και ασυνήθιστη ενέργεια, ο εχθρός μας αναγκάζει να στοχοθετήσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή», πρόσθεσε, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις τράπεζες.

Στο μεταξύ, νωρίτερα ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο Αμπολφάζλ Σεκαρτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στα πρόσφατα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο Σεκαρτσί κάλεσε επίσης τις περιφερειακές χώρες και τους μουσουλμάνους να υποδείξουν «τα κρησφύγετα των ΗΠΑ και των σιωνιστών» προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια και οι επιπτώσεις των ιρανικών πληγμάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες στους αμάχους, οι οποίοι, όπως κατήγγειλε, «χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες».