Ο Ισπανός γκολκίπερ της Φιορεντίνα ανάρτησε στα social media του ένα post πολύ μεγάλης στήριξης προς τον Αντονίν Κίνσκι.

Η κίνηση του Ιγκόρ Τούντορ να κάνει αλλαγή τον Τσέχο γκολκίπερ στο 17′ και ενώ η Τότεναμ έχανε με σκορ 3-0 διέλυσε την ψυχολογία του. Ο Αντονίν Κίνσκι αφού δέχθηκε 3 γκολ στον αγώνα απέναντι στην Ατλέτικο έγινε αλλαγή από τον Βικάριο και πήγε σχεδόν κλαίγοντας στα αποδυτήρια της αγγλικής ομάδας.

Ο Νταβίντ Ντε Χέα, πορτιέρε της Φιορεντίνα έκανε ένα post ειδικά για τον Κίνσκι στηρίζοντάς τον. Ένα ποστάρισμα που έκανε θέμα η MARCA. Ο Ισπανός έγραψε σχετικά στα Μέσα Κοινωνικής του Δικτύωσης: «Κανένας που δεν έχει παίξει ως γκολκίπερ δεν μπορεί να καταλάβει πόσο δύσκολο είναι να παίξεις την θέση αυτή. Κράτα το κεφάλι ψηλά και θα σηκωθείς ξανά».