Η Έβερτον έχει στις τάξεις της παίκτες αξίας άνω των 50 και 60 εκατ. ευρώ που κυκλοφορούν και ανάλογα αμάξια.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι παίκτες των επαγγελματικών ομάδων κυκλοφορούν με ιδιαίτερα ακριβά αμάξια. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας της Έβερτον δεν αποτελούν εξαίρεση.

Οι περισσότεροι – εάν όχι όλοι – εξ αυτών έχουν πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Ας δούμε μερικά παραδείγματα από το τι οδηγεί και ποιός:

Τζόρνταν Πίκφορντ: Lamborghini Urus S

Τσάρλυ Αλκαράζ: Mercedes-Benz GLC 300

Μάικλ Κιν: Mercedes-AMG CL 63

Τζακ Ο’ Μπράιαν: Bmw X4

Τζέιμς Γκάρνερ: Urban V8 Defender

Μπέτο: Audi RS Q8

Οι τιμές για μία Lamborghini Urus S μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τις 300.000 ευρώ. Μία Mercedes-Benz GLC 300 αγγίζει τις 100.000 πάντα βέβαια ανάλογα με τα μοντέλα. Στην περίπτωση της Mercedes-AMG CL 63 πάντα παίζει ρόλο το μοντέλο και η χρονιά – όπως σε όλα τα αμάξια – αλλά το κόστος είναι ικανό να ξεπεράσει τις 50.000 ευρώ.

Οι Bmw X4 ξεκινούν από τις 20.000 και ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Το Urban V8 Defender εάν μιλάμε για μοντέλα έως το 2023 πλησιάζουν έως τις 200.000 ευρώ. Σε περίπου ίδια επίπεδα κινούνται και οι τιμές για το Audi RS Q8.