Πρόσωπο το οποίο είχε ονομαστεί από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, βοηθός υπουργός Εξωτερικών απέσυρε την Τρίτη 10 Μαρτίου την υποψηφιότητά του εξαιτίας σχολίων του για τους Εβραίους και τη «μείωση της ισχύος των λευκών» που πυροδότησαν σπάνια εναντίωση ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία σε επιλογή του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Ο Τζέρεμι Καρλ, που είχε ονομαστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ βοηθός υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τους διεθνείς οργανισμούς, ανακοινώνοντας την απόφασή του μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, εξέφρασε ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους αλλά σημείωσε πως δεν αρκούσε.

«Χρειαζόμασταν επίσης την ομόφωνη υποστήριξη από κάθε γερουσιαστή του GOP στην επιτροπή διεθνών σχέσεων, με δεδομένη την ομόφωνη αντίθεση των δημοκρατικών της Γερουσίας στην υποψηφιότητά μου, και δυστυχώς, αυτό το χρονικό διάστημα η ομόφωνη υποστήριξη δεν επρόκειτο να εξασφαλιστεί», εξήγησε.

Η επιτροπή με επιρροή κατά κανόνα ψηφίζει για να εγκρίνει διορισμούς προτού τους προωθήσει στην ολομέλεια της Γερουσίας για επικυρωθούν.

Ο διορισμός του Τζέρεμι Καρλ σκόνταψε στην εναντίωση του ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Τζον Κέρτις, ο οποίος αντιπροσωπεύει τη Γιούτα, καθώς έκρινε έπειτα από ακρόαση τον Φεβρουάριο πως δεν ήταν κατάλληλος για να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς.

Ο Τζον Κέρτις στηλίτευσε ιδίως τις «αντιισραηλινές απόψεις» και τα «ανάλγητα σχόλια» του για τον εβραϊκό λαό, που έκρινε ότι σημαίνουν πως δεν μπορεί να αναλάβει τη θέση.

Η απόρριψη διορισμού και ευρύτερα πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο στη Γερουσία. Μέχρι σήμερα η άνω Βουλή έχει εγκρίνει τη συντριπτική πλειονότητά τους.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Reuters του ζήτησε να σχολιάσουν.

Ο Τζέρεμι Καρλ δέχτηκε πιεστικά ερωτήματα στην ακρόαση για παλιότερες απόψεις του για τους Εβραίους και τη θεωρία περί κάποιας υποτιθέμενης «μεγάλης αντικατάστασης», που συνδέεται με τον λευκό σοβινισμό και την αμερικανική άκρα δεξιά. Οι θιασώτες της θεωρίας συνωμοσίας αυτής διατείνονται ότι η αριστερά και «οι Εβραίοι» απεργάζονται υποτιθέμενη «αντικατάσταση» των λευκών με μελαμψούς μετανάστες.

Ο Τζέρεμι Καρλ είπε πως δεν θυμάται κάποιες από τις δηλώσεις του που αναγνώστηκαν στην ακρόαση και ότι μετανιώνει για άλλα, ιδίως για την «υποβάθμιση» του Ολοκαυτώματος.

Ερωτηθείς αν συνεχίζει να πιστεύει στη θεωρία της μεγάλης αντικατάστασης ωστόσο απάντησε ότι η πολιτική των δημοκρατικών όσον αφορά τη μετανάστευση «σίγουρα» έστελνε «ενδείξεις γι’ αυτό».

Ο Τζέρεμι Καρλ εργάζεται το τρέχον διάστημα στο συντηρητικό κέντρο μελετών Claremont Institute. Διετέλεσε βοηθός υφυπουργός Εσωτερικών κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021).