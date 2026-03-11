Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 2:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 11 Μαρτίου στην εθνική οδό Τρικάλων–Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, μια διερχόμενη νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του οδοστρώματος, ενώ σημειώνεται ότι στο σημείο υπήρχε περιορισμένη ορατότητα. Από τη σφοδρή παράσυρση ο άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για ένα 50χρονο υπήκοο Αλβανίας που ζούσε στο Μεγαλοχώρι. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα., σύμφωνα με το trikalaopinion.gr.