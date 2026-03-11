Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε την Πέμπτη 5 Μαρτίου σε γειτονιά της Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν δύο μαθήτριες ξεκίνησαν μεταξύ τους έναν άγριο καβγά, που είχε τραγικό τέλος.

Το περιστατικό ξεκίνησε μέσα σε σχολικό λεωφορείο με τη 12χρονη Τζάντα Γουέστ και μια άλλη συμμαθήτριά της. Η ένταση συνεχίστηκε αργότερα εκτός σχολικού χώρου και εκτός σχολικού ωραρίου κοντά στο σπίτι της 12χρονης, όπου οι δύο μαθήτριες πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφουν τη στιγμή της άγριας συμπλοκής των δύο κοριτσιών, δείχνουν ότι η Τζάντα Γουέστ καταφέρνει να απομακρυνθεί περπατώντας μετά τον καβγά. Ωστόσο, λίγο αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η 12χρονη Τζάντα Γουέστ, μαθήτρια του «Mason Creek Middle School», πέθανε την Κυριακή 8 Μαρτίου σε νοσοκομείο. Αρχικά διακομίστηκε στο «Tanner Medical Center» και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Children’s Healthcare of Atlanta Scottish Rite», όπου τελικά κατέληξε. Η οικογένειά της περιμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Η μητέρα της, Ρασούντα ΜακΛέντον, δήλωσε ότι η κόρη της είχε αρχίσει πρόσφατα να φοιτά στο σχολείο και αντιμετώπιζε προβλήματα εκφοβισμού. Όπως ανέφερε, ένα από τα παιδιά που ήταν παρόντα στη συμπλοκή έτρεξε στο σπίτι για να την ειδοποιήσει.

Όταν έφτασε στο σημείο, η κατάσταση της κόρης της ήταν ήδη κρίσιμη. «Ήταν στο έδαφος, δεν ανέπνεε», είπε η μητέρα με δάκρυα στα μάτια. Σύμφωνα με όσα της είπαν παρευρισκόμενοι, ένα από τα κορίτσια φέρεται να υποστήριξε ότι η Τζάντα Γουέστ ήταν αυτή που χτύπησε πρώτη.

Η θεία της 12χρονης ζήτησε δικαιοσύνη για τον θάνατό της, τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά πρέπει να σταματήσουν. «Θέλουμε δικαιοσύνη για την ανιψιά μου», δήλωσε. «Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε το όνομα της Τζάντα Γουέστ».

Παράλληλα, η οικογένεια εκφράζει ερωτήματα σχετικά με το πώς η άλλη μαθήτρια βρισκόταν στο σχολικό λεωφορείο. Όπως υποστηρίζουν, το κορίτσι που ενεπλάκη στον καβγά δεν ζει στη συγκεκριμένη γειτονιά ούτε κατεβαίνει συνήθως στη στάση όπου σημειώθηκε το περιστατικό, σύμφωνα με το fox5atlanta.com.

Το σχολείο της άτυχης 12χρονης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της μαθήτριας και ανακοίνωσε ότι ομάδα ψυχολόγων και συμβούλων θα βρίσκεται στο σχολείο για να υποστηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς που επηρεάστηκαν από την τραγωδία.

Την υπόθεση ερευνά το «Villa Rica Police Department» σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Οι ερευνητές εξετάζουν τα βίντεο από τη συμπλοκή για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.