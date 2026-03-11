Ανοδικά κινείται σήμερα η τιμή του χρυσού, στον απόηχο των πληροφοριών ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προτείνει τη μεγαλύτερη αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων στην ιστορία του, προκειμένου να απορροφηθεί το σοκ στην προσφορά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα η τιμή του πολύτιμου μετάλλου ξεπέρασε αρχικά τα 5.200 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αυτή τη στιγμή κινείται κοντά στα 5.185 δολάρια. Η πρόταση του IEA, την οποία αποκάλυψε η Wall Street Journal, προβλέπει την απελευθέρωση ποσοτήτων που υπερβαίνουν τα 182 εκατομμύρια βαρέλια του 2022.

Σύγχυση και «μπλόκο» στο Στενό του Ορμούζ

Καθώς η σύρραξη ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν εισέρχεται στη 12η ημέρα της, οι επενδυτές προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσιγκτον. Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να διαψεύσει ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας, Chris Wright αναφορικά με τη συνοδεία δεξαμενόπλοιου από το αμερικανικό Ναυτικό στο Στενό του Ορμούζ.

Η ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο αυτό πέρασμα, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και LNG, έχει ουσιαστικά «παγώσει».

Αναζωπύρωση των φόβων για πληθωρισμό

Αναφορικά με τον χρυσό, η ακραία μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας αναζωπυρώνει τους φόβους για τον πληθωρισμό. Αυτό περιορίζει τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve και οι άλλες κεντρικές τράπεζες θα προχωρήσουν σύντομα σε μειώσεις επιτοκίων. Το αυξημένο κόστος δανεισμού παραδοσιακά αποτελεί «βαρίδι» για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία δεν αποδίδουν τόκο.

Παράλληλα, ο χρυσός —που φέτος κερδίζει περίπου 20%— λειτουργεί σύμφωνα με το Bloomberg, και ως πηγή ρευστότητας για τους επενδυτές που θέλουν να καλύψουν απώλειες σε άλλα τμήματα των χαρτοφυλακίων τους.

«Την προηγούμενη εβδομάδα ο χρυσός δέχθηκε πιέσεις από το ισχυρό δολάριο και την πτώση των μετοχών, καθώς πολλοί αναγκάστηκαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους για να καλύψουν τα margin calls», σημειώνει ο David Wilson, διευθυντής στρατηγικής εμπορευμάτων στην BNP Paribas. «Ωστόσο, η ζήτηση για φυσικό χρυσό, κυρίως στην Ασία, δημιούργησε ένα ισχυρό ανάχωμα στα επίπεδα των 5.000 δολαρίων».

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι επενδυτές μείωσαν τις θέσεις τους σε χρυσό μέσω των χρηματιστηρίων, προχωρώντας σε μαζικές πωλήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι συνολικές τοποθετήσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 30 τόνους την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία εκροή των τελευταίων δύο ετών.

Παρ’ όλα αυτά, το μέταλλο φαίνεται να παραμένει το κατεξοχήν «ασφαλές καταφύγιο» σε περιόδους γεωπολιτικών και εμπορικών αναταράξεων. «Συνολικά, θεωρώ ότι κάθε υποχώρηση της τιμής αποτελεί ευκαιρία για αγορά», αναφέρει ο Alexandre Carrier, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της DNCA Invest Strategic Resources.

Οι traders παραμένουν τώρα σε εγρήγορση ενόψει των στοιχείων που ανακοινώνονται σήμερα, τα οποία αναμένεται να δείξουν ότι ο πληθωρισμός του Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ παρέμεινε πολύ πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας, ακόμη και πριν από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.