Το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του στους γείτονές του, συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο drones έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με την εναέρια κυκλοφορία να μην έχει επηρεαστεί. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου.

Δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι, τραυματίζοντας 4 ανθρώπους, ανακοίνωσε το γραφείο μέσων ενημέρωσης της κυβέρνησης του Ντουμπάι (Dubai Media Office).

Η εναέρια κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά, πρόσθεσε.

Authorities confirm that two drones fell in the vicinity of Dubai International Airport (DXB) a short while ago, resulting in minor injuries to two Ghanaian nationals and one Bangladeshi national, and moderate injuries to one Indian national. Air traffic is operating as normal. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν: ένας Ινδός υπέστη «μέτρια» τραύματα, δύο άτομα από τη Γκάνα και ένα από το Μπαγκλαντές υπέστησαν «ελαφρά» τραύματα.

Ένας επιβάτης στο αεροδρόμιο είπε ότι ζητήθηκε από τους ταξιδιώτες να απομακρυνθούν από τα γυάλινα παράθυρα και να καταφύγουν σε πιο προστατευμένο χώρο, σύμφωνα με το BBC.

Το Σάββατο, ένα drone προσγειώθηκε κοντά σε ένα κτίριο του τερματικού σταθμού.

Ακόμη ένα πλοίο επλήγη στα ανοικτά των Εμιράτων

Εντωμεταξύ, ακόμη ένα πλοίο επλήγη από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το δεύτερο μέσα σε μερικές ώρες που δέχεται επίθεση στα ανοικτά της χώρας αυτής του Κόλπου, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Ο καπετάνιος ενός πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου, που βρισκόταν 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, «ανέφερε ότι το πλοίο του έχει χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα», σύμφωνα με τη UKMTO. «Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το πλήρωμα είναι ασφαλές», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιές από βλήμα στα ανοικτά των ακτών των Εμιράτων, ενώ ένα άλλο πλοίο χτυπήθηκε στο Στενό του Oρμούζ, στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ισραηλινό πλήγμα σε πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Ισραήλ στοχοθέτησε νωρίς σήμερα μια πυκνοκατοικημένη συνοικία στο κέντρο της Βηρυτού, για δεύτερη φορά από την Κυριακή, συνεχίζοντας τους βομβαρδισμούς προπυργίων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο από τους οποίους έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής περίπου 500 άνθρωποι και χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η σιιτική, φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί για τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το σημερινό πλήγμα του ισραηλινού στρατού είχε στόχο πολυκατοικία στη συνοικία Άισα Μπάκαρ στη Βηρυτό, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε δύο ορόφους του κτιρίου, όπως και σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν κοντά στην πολυκατοικία.

Το κτίριο βρίσκεται κοντά στην έδρα της ανώτατης αρχής της σουνιτικής κοινότητας Νταρ αλ Φάτουα.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση για τα νότια προάστια της Βηρυτού, μεγάλο μέρος των κατοίκων των οποίων έχει ήδη φύγει.

Στη διάρκεια της νύκτας το προπύργιο αυτό της Χεζμπολάχ βομβαρδίστηκε σφοδρά, σύμφωνα με το ANI, με το AFPTV να μεταδίδει εικόνες που έδειχναν στήλες καπνού να υψώνονται από την περιοχή.

Στο μεταξύ σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 2 Μαρτίου στις ισραηλινές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τουλάχιστον 759.300 έχουν εκτοπιστεί.

Παράλληλα κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν επανειλημμένα σε ισραηλινά στρατεύματα κοντά στα μεθοριακά χωριά Χιάμ και Ονταϊσέχ, ανακοίνωσε η λιβανική οργάνωση, η οποία σήμερα ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Η Καμπέρα αναμένει κλιμάκωση του πολέμου, κλείνει πρεσβείες στη Μέση Ανατολή

Η Αυστραλία έχει κλείσει τις πρεσβείες της στο Αμπού Ντάμπι και στο Τελ Αβίβ καθώς και το προξενείο της στο Ντουμπάι, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της χώρας εν μέσω ανησυχίας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή πιθανόν να κλιμακωθεί.

Η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ δήλωσε ότι τουλάχιστον 9 πόλεις, όπου βρίσκονται αυστραλιανές πρεσβείες και προξενεία, έχουν δεχτεί πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones.

«Τα ιρανικά αντίποινα συνεχίζονται σε κλίμακα και σε βάθος που δεν έχουμε δει ποτέ μέχρι σήμερα», είπε η υπουργός στη βουλή και συνέχισε ότι η σύγκρουση «πιθανόν να εντατικοποιηθεί και να συνεχιστεί στο εγγύς μέλλον».

«Οι αποστολές μας στο Αμπού Ντάμπι, στο Ντουμπάι και στο Τελ Αβίβ χρειάστηκε όλες να κλείσουν την περασμένη εβδομάδα», όπως είπε η υπουργός.

Η Αυστραλία έχει επίσης καλέσει τις οικογένειες διπλωματικών αξιωματούχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Ισραήλ να απομακρυνθούν από τις χώρες αυτές.

«Οι επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις του Ιράν θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των αμάχων, περιλαμβανομένων Αυστραλών, και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους Αυστραλούς που έχουν πληγεί καθώς ξεκινούν και πάλι περιορισμένες εμπορικές πτήσεις, ενώ επεκτείνουμε τις προξενικές μας προσπάθειες», είπε η Ουόνγκ.

Περισσότεροι από 3.200 Αυστραλοί έχουν επαναπατριστεί από τη Μέση Ανατολή με 23 εμπορικές πτήσεις. Περίπου 115.000 πολίτες βρίσκονταν στην περιοχή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.