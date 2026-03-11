Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εξαπολύει περισσότερους πυραύλους κατά του Ιράν και του Λιβάνου. Το Ιράν, από την πλευρά του, ανέφερε ότι έχει εξαπολύσει μια σειρά επιθέσεων κατά του Ισραήλ, καθώς και κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν «εξουδετερώσει» 16 ιρανικά πλοία που τοποθετούσαν νάρκες, μετά την προειδοποίηση του προέδρου Τραμπ προς το Ιράν να μην «τοποθετήσει νάρκες» στα Στενά του Ορμούζ. Συγκεκριμένα, λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα ανέφεραν ότι χθες Τρίτη κατέστρεψαν 16 σκάφη του Ιράν τα οποία είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς και πόντισης ναρκών «κοντά στα Στενά του Ορμούζ», αφού ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε την Ισλαμική Δημοκρατία πως θα υποστεί «στρατιωτικές συνέπειες» αν αποφασίσει να ναρκοθετήσει το νευραλγικής σημασίας πέρασμα για τις μεταφορές διά θαλάσσης πετρελαίου και αερίου.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ εξάλειψαν πολλά ιρανικά πολεμικά πλοία τη 10η Μαρτίου, ανάμεσά τους 16 σκάφη πόντισης ναρκών κοντά στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Νωρίτερα, ο αρχηγός της ιρανικής αστυνομίας δήλωσε ότι όποιος σκέφτεται να διαμαρτυρηθεί κατά της κυβέρνησης θα αντιμετωπιστεί «με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον εχθρό».

«Αν κάποιος ενεργεί εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εχθρού, δεν θα τον θεωρούμε πλέον απλό διαδηλωτή, αλλά εχθρό. Και θα του επιφυλάσσουμε την ίδια μεταχείριση με αυτή του εχθρού», τόνισε ο Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προτρέψει επανειλημμένα «τους Ιρανούς» που εναντιώνονται στην Ισλαμική Δημοκρατία να καταλάβουν την εξουσία στο Ιράν, δύο μήνες έπειτα από μαζικές διαδηλώσεις που πνίγηκαν στο αίμα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνθηκε στον «λαό του Ιράν» στο X, προτρέποντάς τον να «απομακρύνει το καθεστώς του αγιατολάχ και να κερδίσει την ελευθερία του».

Εντωμεταξύ, τα ΗΑΕ είπαν ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας τους ανταποκρίνονται σε «απειλή πυραύλων».

Εκρήξεις ακούστηκαν το πρωί στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του εμιράτου του Κατάρ, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, τη δωδέκατη ημέρα του πολέμου που ξέσπασε όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ έκανε λόγο νωρίτερα περί «αυξημένου επιπέδου απειλής ασφαλείας», παροτρύνοντας τους κατοίκους να αποφύγουν να βγουν έξω και να μείνουν μακριά από παράθυρα.

Σφυροκόπημα στη Βηρυτό

Ο στρατός του Ισραήλ πλήττει για ακόμη μια φορά τη νότια συνοικία της Βηρυτού τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως μετέδωσε λιβανικό επίσημο μέσο ενημέρωσης, ενώ το ισραηλινό επιτελείο ανέφερε πως βάζει ξανά στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ότι «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε σφοδρή επιδρομή» στη νότια συνοικία της Βηρυτού, όπου η Χεζμπολάχ έχει μεγάλη επιρροή. Εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου κατέγραψαν στήλες καπνού να υψώνεται από σημεία που βομβαρδίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοινωθέν του μέσω Telegram ότι άρχισε να διεξάγει αεροπορικά πλήγματα «εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ» στον τομέα αυτόν της Βηρυτού, παράλληλα με βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε στο Ιράν.

Ιρανικοί πύραυλοι κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν που κατευθύνονταν προς την επικράτεια του Ισραήλ και ενεργοποίησε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αντιμετώπιση της απειλής», ανέφερε μέσω Telegram λίγο πριν από τη 01:00.

Κατόπιν, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι άκουσαν στην Ιερουσαλήμ σειρήνες της αεράμυνας και κρότους μακρινών εκρήξεων.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε πως οι κάτοικοι μπορούν να βγουν από τα καταφύγια.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας αμέσως. Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πάντως πως προσέφερε τις πρώτες βοήθειες σε «μικρό αριθμό ανθρώπων που τραυματίστηκαν κατευθυνόμενοι» στα καταφύγια.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό Κανάλι 12 από την πλευρά του έκανε λόγο για τραυματίες εξαιτίας των ιρανικών πυραυλικών πληγμάτων κοντά στο Τελ Αβίβ, χωρίς να μεταδώσει κάποιον αριθμό.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξήγαγαν πυραυλικά πλήγματα ευρείας κλίμακας εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, όπως μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Η ομοβροντία πυραύλων, «η πιο σφοδρή και πιο βαριά από την έναρξη του πολέμου», διήρκεσε τρεις ώρες κι έβαλε στο στόχαστρο ιδίως το νότιο Τελ Αβίβ, τη δυτική Ιερουσαλήμ και τη Χάιφα (βόρεια) στο Ισραήλ, καθώς και «πολλούς αμερικανικούς στόχους στην Αρμπίλ», την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, όπως και τη βάση του 5ου στόλου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στο Μπαχρέιν, πρόσθεσε το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Πλοίο επλήγη από βλήμα στο Ορμούζ, το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος

Πλοίο επλήγη σήμερα από «άγνωστο βλήμα» στα Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια και το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», πρόσθεσε η UKMTO.

Νωρίτερα, η UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, είχε ανακοινώσει ότι πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Ορμούζ. «Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας, όπως υποψιάζεται, άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας.

Το συμβάν καταγράφηκε κάπου 25 ναυτικά μίλια (46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Εμιράτων, πολύ κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Σε αυτή την ανακοίνωση, η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.

Στο στόχαστρο βάση των ΗΠΑ στο Κουβέιτ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι εξαπέλυσαν πυραύλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο Κουβέιτ, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων MEHR και FARS.

«Η αμερικανική βάση στην Αριφτζάν χτυπήθηκε από δύο πυραύλους που εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τα πρακτορεία.

Η Μανάμα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έγινε τέτοια επίθεση.

Νότια της ομώνυμης πρωτεύουσας του Κουβέιτ, το στρατόπεδο Αριφτζάν φιλοξενεί προκεχωρημένο αρχηγείο των χερσαίων μονάδων που αναφέρονται στο μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Drone σε διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Ιράκ

Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε σημαντική αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στο Ιράκ χθες Τρίτη, εν μέσω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε ιδιαίτερα σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με πηγή του Ρόιτερς στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και εσωτερικά ενημερωτικά έγγραφά του που περιήλθαν σε γνώση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων.

Το drone έπληξε το λεγόμενο κέντρο διπλωματικής υποστήριξης, δίπλα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης, έπεσε κοντά σε πύργο σκοπιάς, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το προσωπικό της εγκατάστασης είναι σώο και ασφαλές.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησαν αμέσως όταν το Ρόιτερς τους ζήτησε σχόλιο.

Σύμφωνα με την Washington Post, που αναφέρθηκε πρώτη στην επίθεση, συνολικά εξαπολύθηκαν έξι μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της εγκατάστασης, από τα οποία πέντε καταρρίφθηκαν. Η εφημερίδα σημείωσε πως για την ενέργεια πιθανόν ευθύνεται η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, οργάνωση-ομπρέλα εξ ονόματος της οποίας δρουν ιρακινές σιιτικές παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Τα ΗΑΕ λένε ότι αντιμετωπίζουν επίθεση με πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετωπίζουν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους από το Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Άμυνας στο Ντουμπάι.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των ΗΑΕ επιχειρεί για την αντιμετώπιση της απειλής πυραύλων και drones του Ιράν», ανέφερε το υπουργείο, παροτρύνοντας τον πληθυσμό να προφυλαχθεί.