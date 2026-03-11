Η Αλίνα Χάμπα, πρώην προσωρινή ομοσπονδιακή εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ και κάποτε προσωπική δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, χώρισε τον εκατομμυριούχο σύζυγό της ύστερα από σχεδόν έξι χρόνια γάμου και μετακόμισε στο Παλμ Μπιτς, όπως επιβεβαίωσε η εφημερίδα New York Post.

Η μελαχρινή και δυναμική 41χρονη έβαλε τέλος στον γάμο της με τον σύζυγό της Γκρεγκ Ρούμπεν κάποια στιγμή αφότου παραιτήθηκε από τη θέση της ως κορυφαία ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ στις αρχές Δεκεμβρίου, αποκάλυψαν φίλοι της την Τρίτη.

Η Αλίνα Χάμπα, που έγινε γνωστή όταν ο Ντόναλντ Τραμπ την προσέλαβε το 2021, κατευθύνθηκε προς το Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, σε μικρή απόσταση από το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του Προέδρου. Φίλοι της εντυπωσιακής πρώην στελέχους της βιομηχανίας μόδας δήλωσαν ότι η Αλίνα Χάμπα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση μετά τον χωρισμό.

«Είναι μια δικηγόρος που δημιούργησε μόνη της την καριέρα της και πάλεψε για να φτάσει στην κορυφή, μια αφοσιωμένη μητέρα και ένας άνθρωπος που αρνείται να χαμηλώσει τη δυναμική της προσωπικότητάς της για να ικανοποιήσει επικριτές», είπε ένας φίλος. «Ακόμη και όταν η ζωή της φέρνει προσωπικές δυσκολίες».

«Εκείνη πήρε την πρωτοβουλία για τον χωρισμό»

Η Αλίνα Χάμπα είναι «μια δυναμική γυναίκα» που ήταν «αρκετά τυχερή ώστε να αφήσει έναν άντρα που δεν άξιζε να μοιραστεί μαζί του μια ζωή». Μια δεύτερη πηγή κοντά στην Αλίνα Χάμπα πρόσθεσε ότι εκείνη «πήρε την πρωτοβουλία για τον χωρισμό», ενώ το ζευγάρι μετακινούνταν μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και της λεγόμενης Πολιτείας του Ήλιου, μέχρι που φαίνεται πως έφτασαν σε αδιέξοδο.

«Εμπιστεύεται τον εαυτό της και δεν ανέχεται καθόλου ανοησίες», σημείωσε η πηγή. «Μια τέτοια κατάσταση, παρότι είναι δυσάρεστη για οποιονδήποτε, ήταν το σωστό για εκείνη και την οικογένειά της». «Η Αλίνα εργάζεται συνεχώς και βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, ταξιδεύει. Aυτή η γυναίκα δεν σταματά. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι μια μηχανή», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Καμία από τις πηγές δεν ανέφερε ότι η Αλίνα Χάμπα έχει βρει νέο σύντροφο.

Η δεύτερη πηγή δήλωσε ότι είναι «ενθουσιασμένη που θα τη δει να βρίσκει κάποιον που μπορεί να ανταποδώσει» και να «συμπληρώσει» την εργατική της ενέργεια, έναν τομέα στον οποίο ο Ρούμπεν φέρεται να υστερούσε. «Ο Γκρεγκ βρισκόταν πολύ στο παρασκήνιο. Μέχρι στιγμής είναι πολύ ευτυχισμένη στη Φλόριντα και ανυπομονεί να εγκαταστήσει εκεί τα παιδιά της. Όπως συμβαίνει με πολλούς στον κόσμο του MAGA, νομίζω ότι πρόκειται για ένα θετικό νέο κεφάλαιο και ανυπομονώ να δω τι θα κάνει», είπε η πηγή.

Ο δεύτερος γάμος της Χάμπα και η οικογένειά της

Ο Ρούμπεν, που δημιούργησε την περιουσία του μέσω πολλών επιχειρήσεων που στόχευαν να αλλάξουν τον τρόπο διαχείρισης των χώρων στάθμευσης, ήταν ο δεύτερος σύζυγος της Αλίνα Χάμπα. Είχε χωρίσει τον πρώτο της σύζυγο, τον δικηγόρο Μάθιου Άιετ, το 2019 και παντρεύτηκε τον Ρούμπεν μόλις έναν χρόνο αργότερα.

Η Αλίνα Χάμπα απέκτησε δύο παιδιά με τον Μάθιου Άιετ και ήταν μητριά στον γιο του Ρούμπεν. Μαζί, αποκαλούσε συχνά τα τρία παιδιά της «three nuggets» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σήμερα είναι ανώτερη σύμβουλος της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι, θέση που στην πράξη την καθιστά υπεύθυνη για την εποπτεία όλων των ομοσπονδιακών εισαγγελέων των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα για τη θέση στο Νιου Τζέρσεϊ.