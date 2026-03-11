Μέλος της ιρανικής ποδοσφαιρικής αποστολής, το οποίο αρχικά είχε αποδεχθεί την πρόταση της Αυστραλίας να παραμείνει στη χώρα και να λάβει άσυλο, άλλαξε τελικά γνώμη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι ένα από τα δύο άτομα της αποστολής που είχαν αποφασίσει να μείνουν, μετά από επικοινωνία με συμπαίκτριές του που είχαν ήδη φύγει από τη χώρα, αναθεώρησε την απόφασή του.

Τα δύο άτομα -μία ποδοσφαιρίστρια και ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου- είχαν προηγουμένως ενωθεί με ακόμη πέντε παίκτριες της εθνικής ομάδας του Ιράν, στις οποίες χορηγήθηκαν ανθρωπιστικές βίζες λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους σε περίπτωση επιστροφής στην πατρίδα τους.

Οι υπόλοιπες παίκτριες της ιρανικής ομάδας αναχώρησαν από την Αυστραλία το βράδυ της Τρίτης, δύο ημέρες μετά τον αποκλεισμό τους από το Ασιατικό Κύπελλο.

«Στην Αυστραλία οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν γνώμη. Σεβόμαστε τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Μπερκ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ποδοσφαιρίστρια συμβουλεύτηκε από συμπαίκτριες και τον προπονητή της να επικοινωνήσει με την πρεσβεία του Ιράν, προκειμένου να επιστρέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.

Ωστόσο, η επικοινωνία αυτή είχε ως αποτέλεσμα η ιρανική πρεσβεία να ενημερωθεί για την τοποθεσία των υπόλοιπων μελών της αποστολής που είχαν επιλέξει να παραμείνουν στην Αυστραλία. Όπως τόνισε ο υπουργός, οι αρχές κινήθηκαν άμεσα για να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.

Ορισμένα μέλη της ιρανικής αποστολής είχαν ζητήσει άσυλο αφού δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές συνέπειες κατά την επιστροφή τους στο Ιράν.

Οι πέντε παίκτριες που αρχικά παρέμειναν στη χώρα μεταφέρθηκαν από την αστυνομία σε ασφαλή τοποθεσία και, σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, θα ακολουθήσουν διαδικασία ταχείας χορήγησης μόνιμης άδειας παραμονής.

Παράλληλα, οι αυστραλιανές αρχές έδωσαν την ίδια δυνατότητα και στα υπόλοιπα μέλη της αποστολής στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ πριν από την αναχώρησή τους. Οι παίκτριες μίλησαν με αξιωματούχους κατ’ ιδίαν μέσω διερμηνέα και είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους, ωστόσο καμία δεν επέλεξε τελικά να παραμείνει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον διεθνώς, καθώς παραμένει άγνωστο ποιες συνέπειες μπορεί να αντιμετωπίσουν οι παίκτριες και οι οικογένειές τους στο Ιράν. Μάλιστα, συντηρητικός σχολιαστής σε κρατικό ιρανικό μέσο χαρακτήρισε τις παίκτριες «προδότριες σε καιρό πολέμου» και ζήτησε αυστηρή τιμωρία.

Η κατάσταση της ομάδας συγκίνησε και την αυστραλιανή κοινή γνώμη, με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε να δηλώνει ότι «οι Αυστραλοί έχουν αγγίξει από την ιστορία αυτών των γενναίων γυναικών», υπογραμμίζοντας ότι «στην Αυστραλία είναι ασφαλείς και μπορούν να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους».