Μήνυμα για κοινές αποφάσεις και συντονισμένη δράση στα κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας, βάζοντας στην άκρη εθνικούς διαχωρισμούς και συμφέροντα, στέλνει, με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συμπυκνώνοντας τα αποτελέσματα των συνεδριάσεων του τελευταίου διημέρου στις Βρυξέλλες, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζει, στην ανάρτησή, του ότι «στο Eurogroup και στο ECOFIN εργαστήκαμε για κοινές λύσεις που ενισχύουν την ευρωπαϊκή οικονομία σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου».

Σε σύντομο βίντεο, με το οποίο συνοδεύει την ανάρτηση, ο υπουργός αναφέρει: «Έχοντας αφενός υπόψη μας τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε για τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αφετέρου την ανάγκη προστασίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών από μεγάλες αυξήσεις στις τιμές, η λέξη-κλειδί εδώ είναι η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών».

Ταυτόχρονα, όμως, συμπληρώνει ότι η σημερινή κατάσταση αναδεικνύει κάτι που, κατά τη γνώμη του, είναι πολύ ευρύτερο: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει διαρκώς σε κατάσταση διαχείρισης κρίσεων. Η στρατηγική της Ευρώπης πρέπει να υπερβαίνει την κρίση της στιγμής».

Στο βίντεο περιλαμβάνεται και απόσπασμα από τις παρεμβάσεις του, στο οποίο ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ομολόγους του, επισημαίνει: «Συχνά λέμε ότι όλοι συμφωνούμε με αυτήν την ατζέντα, αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται ένας αστερίσκος με ένα “αλλά”, όπου ο καθένας προσθέτει μία συγκεκριμένη εξαίρεση που τον αφορά».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει καταλήγοντας ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στην ανάρτησή του, «δεν έχουμε τον χρόνο. Απλώς δεν τον έχουμε».