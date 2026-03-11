Το στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν προειδοποίησε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να αγγίξει τα 200 δολάρια το βαρέλι, καθώς η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται, με τρία επιπλέον πλοία να δέχονται επίθεση στην αποκλεισμένη περιοχή.

Παράλληλα, σήμερα, το Ιράν εξαπέλυσε, σύμφωνα με το Reuters, πυρά κατά στόχων στο Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επιδεικνύοντας τη δυνατότητά του να συνεχίζει τις επιχειρήσεις και να πλήττει τον ενεργειακό εφοδιασμό. Η κλιμάκωση αυτή έρχεται παρά τις αναφορές του Πενταγώνου περί των πιο σφοδρών αμερικανο-ισραηλινών πληγμάτων που έχουν καταγραφεί έως σήμερα.

«Δεν θα αφήσουμε να περάσει ούτε ένα λίτρο πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ προς όφελος της Αμερικής και των συντρόφων της», διεμήνυσε την Τετάρτη εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya.

Ο ίδιος στρατιωτικός αξιωματούχος έστειλε μήνυμα και σχετικά με την ενεργειακή αγορά, επισημαίνοντας: «Δεν μπορείτε να μειώσετε την τιμή του πετρελαίου και της ενέργειας με τεχνητή αναπνοή».

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχεύσει «οικονομικά κέντρα και τράπεζες» που συνδέονται με αμερικανικές και ισραηλινές οντότητες «στην περιοχή», ως αντίδραση σε ισραηλινή επίθεση εναντίον ιρανικής τράπεζας. Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί ότι ενδέχεται να πληγούν και υποδομές μεγάλων εταιρειών του κλάδου της νέας τεχνολογίας.