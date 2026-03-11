Δύο δεκαετίες συμπληρώνονται από τη στιγμή που η Miley Stewart φόρεσε για πρώτη φορά την ξανθιά περούκα και άλλαξε την ποπ κουλτούρα της δεκαετίας του 2000. Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από το ντεμπούτο της σειράς στο Disney Channel, η πλατφόρμα ανακοίνωσε το Hannah Montana 20th Anniversary Special, δίνοντας στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ με πρωταγωνίστρια τη Μάιλι Σάιρους.

Η συνάντηση με την Άλεξ Κούπερ και το «δώρο» στους φαν

Στο επίκεντρο του αφιερώματος βρίσκεται μια εκ βαθέων συζήτηση της Σάιρους με την οικοδέσποινα του δημοφιλούς podcast «Call Her Daddy», Άλεξ Κούπερ. Οι δύο γυναίκες ξετυλίγουν το νήμα μιας πορείας που ξεκίνησε το 2006 και εξελίχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της τηλεόρασης.

«Αυτή η σειρά καθόρισε τη γενιά σου», αναφέρει η Κούπερ κατά τη διάρκεια του τρέιλερ, με τη Μάιλι Σάιρους να δίνει το στίγμα της γιορτής:

«Αυτή η επέτειος είναι για εκείνους. Είναι για όλους μας».

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τη Disney, το special επεισόδιο θα περιλαμβάνει:

Πλάνα από τα γυρίσματα που δεν έχουν προβληθεί ποτέ στο παρελθόν.

Ανακατασκευασμένα σκηνικά που θα ξυπνήσουν μνήμες στους τηλεθεατές.

Αναδρομές σε στιγμές που έγιναν viral πολύ πριν την εποχή των social media.

«Γνώριμες νότες που επιστρέφουν στο προσκήνιο», προμηνύοντας την επιστροφή των μεγάλων επιτυχιών της σειράς.

Η κληρονομιά μιας διπλής ζωής στο Μαλιμπού

Το Hannah Montana δεν ήταν απλώς μια έφηβη ποπ σταρ, αλλά ένα τηλεοπτικό μέγεθος που απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy στην κατηγορία Καλύτερου Παιδικού Προγράμματος. Η ιστορία της κοπέλας που προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στην κανονικότητα του σχολείου και τη λάμψη της σκηνής, κράτησε για τέσσερις σεζόν, ενώ μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη το 2009 με την ταινία Hannah Montana: The Movie.

Στο πλευρό της Σάιρους, το κοινό θα θυμηθεί ξανά το βασικό καστ, με την Έμιλι Όσμεντ και τον Μίτσελ Μούσο στους ρόλους των πιστών φίλων, τον Τζέισον Ερλς ως αδελφό της και τον πραγματικό της πατέρα, Μπίλι Ρέι Σάιρους, στον ρόλο του Robby Stewart.

Από την Ντόλι Πάρτον στον Ντουέιν Τζόνσον

Ένα από τα στοιχεία που έκαναν τη σειρά να ξεχωρίσει ήταν οι ηχηρές εμφανίσεις από κορυφαία ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος. Κατά τη διάρκεια των ετών, από το πλατό πέρασαν προσωπικότητες όπως η Ντόλι Πάρτον, ο Ντουέιν Τζόνσον, οι Jonas Brothers, η Σελένα Γκόμεζ, ο Λάρι Ντέιβιντ και η Κέλι Ρίπα, ενισχύοντας το status της σειράς ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Το Hannah Montana 20th Anniversary Special αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Disney+ στις 24 Μαρτίου, την ίδια ακριβώς ημερομηνία που η σειρά πρωτοεμφανίστηκε στις οθόνες πριν από είκοσι χρόνια.