Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (US Central Command), η στρατιωτική δύναμη που επιβλέπει τις δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή, δημοσίευσε νέο βίντεο με πλάνα που φαίνεται να δείχνουν επιθέσεις εναντίον οπλοστασίου του Ιράν.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, από την πρώτη ημέρα του πολέμου οι επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν μειωθεί δραστικά.