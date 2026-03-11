Συνεχίζονται τα μέτρα αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, στις 10 Μαρτίου στις 16:30, συνελήφθη άτομο για παράβαση του αρθ. 285 ΠΚ «Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών».

Το συγκεκριμένο άτομο κατελήφθη να βόσκει περίπου 100 πρόβατα ιδιοκτησίας του, εντός αγροκτήματος στη θέση «Νησί» στην περιοχή Ρίγανη Αιτωλοακαρνανίας, εκτός της εγκατάστασής του (στάνης) και σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από αυτήν, παραβιάζοντας τα μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών.

Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα υπηρεσίας, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί αρμοδίως.

Επίσης, την ίδια ημέρα, 10 Μαρτίου στις 17:00, συνελήφθη άτομο στην περιοχή Ανάληψη Λαγκαδά, καθώς εντοπίστηκε να συνοδεύει, ως ποιμένας, κοπάδι περίπου 400 αιγοπροβάτων σε υπαίθριο σημείο άνωθεν της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή της Αναλήψεως του Δήμου Λαγκαδά, να έχει αυτά για βόσκηση εκτός του ποιμνιοστασίου της κτηνοτροφικής μονάδας περί των 500 μέτρων σε μη περιφραγμένη έκταση, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της ζωονόσου ευλογιάς που ισχύουν στην περιοχή.

Ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος, κατόπιν της προφορικής εντολής του εισαγγελέα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.