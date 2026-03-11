Τα «τρία μπαμπαδάκια» έρχονται αντιμέτωπα με διαφορετικές όψεις της αλήθειας απόψε στις 21:00 στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής σειράς του Alpha, «Μπαμπά, σ’αγαπώ».

Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 14: «Η αλήθεια τελικά είναι περίεργο πράγμα»

Ο Δημήτρης αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι είναι πολύ ερωτευμένος με την Ελένη, εκείνη όμως δεν μπορεί ακόμα να τον εμπιστευτεί. Ζητάει από τον Κώστα να κρατήσει τον Βίκτωρα για να βρεθεί μαζί της και να της πει ότι πρώτη φορά εδώ και καιρό αισθάνεται έτοιμος για σχέση. Ο Νίκος είναι έξαλλος με το ραντεβού της Βιργινίας με Μανώλη, ιδίως όταν κατά παράκληση της Στέλλας πρέπει να της κρατήσει τα παιδιά για να μπορέσει να βγει με τον επίδοξο μνηστήρα της. Ο Ηρακλής πάει στην πρώτη του επίσκεψη στον Στέλιο στο σπίτι Ευριπίδη-Τζούλιας, όμως ο Ευριπίδης του έχει οργανώσει μια σειρά από εμπόδια που θα τον φέρουν στα όρια να πιαστεί στα χέρια με τον πεθερό του, ενώ η Τζένη, υπό την καθοδήγηση της πιο έμπειρης Στέλλας, ετοιμάζεται για το ραντεβού τους το βράδυ για να δουν μαζί τον «Πόλεμο των Άστρων».

Δείτε εδώ τα sneak:

Θα καταλάβει η Ελένη ότι τα αισθήματα του Δημήτρη είναι αληθινά και δεν ενδιαφέρεται απλώς να την προσθέσει στη λίστα με τις κατακτήσεις του;

Τι «κόλπα» επιστρατεύει ο Ευριπίδης για να προκαλέσει τον θυμό του Ηρακλή;

Θα καταφέρει ο Ηρακλής να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην προβεί σε κάποια ακραία κίνηση κατά του πεθερού του, που θα του στοιχίσει την επιμέλεια του Στέλιου;

Θα καταφέρει η Στέλλα να ξεκουνήσει την Τζένη να ντυθεί λίγο πιο ελκυστικά για να δώσει το πράσινο φως στον Ηρακλή να κάνει την πρώτη κίνηση;

Θα αφήσει ο Νίκος τη Βιργινία να πάει στο ραντεβού με τον Μανώλη ή θα υπάρξουν άσχημες εξελίξεις ανάμεσα στους δύο άντρες;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»

Δείτε εδώ το trailer:

Δείτε τις φωτογραφίες:

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ιωάννης Απέργης, Ελένη Σακκά, Γιώργης Παρταλίδης, Μορτ Κλωναράκη και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media