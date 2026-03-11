«Επικύρωσε» το Εφετείο την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου για την ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής καθώς δεν μείωσε ούτε μία ημέρα την ποινή που τους είχε επιβληθεί.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ανακοίνωσε τις τελικές ποινές που επιβλήθηκαν στους 42 καταδικασθέντες, ενώ νωρίτερα αναγνώρισε, κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μόνο σε 5.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 13 ετών τον γενικό γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παπά, Γιώργο Γερμενή και Ηλία Παναγιώταρο, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για την ίδια κατηγορία. Σε ποινή 10 ετών καταδικάστηκε και ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος.

Για τους βουλευτές που κρίθηκαν ένοχοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η ποινή κυμάνθηκε από 5 έως 7 έτη. Η τύχη αυτών των βουλευτών θα κριθεί από το αν η ποινή τους είναι φυλάκιση ή κάθειρξη, με αποτέλεσμα η μόνη που ενδέχεται να βρεθεί στη φυλακή να είναι η Ελένη Ζαρούλια. Αυτή την ώρα οι δικηγόροι δίνουν «μάχη» για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στη φυλακή.

Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν έχουν ως εξής:

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια

Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια

Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια

Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια

Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια

Ηλίας Παναγιώταρος: 13 χρόνια

Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση

Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση

Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση

Αντώνης Γρέγος: 5 έτη φυλάκιση

Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη

Ελένη Ζαρούλια: 5 έτη κάθειρξη

Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 έτη κάθειρξη

Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης

Νίκος Κούζηλος: 7 έτη κάθειρξη

Δημήτρης Κουκούτσης: 5 έτη φυλάκιση

Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος: 5 έτη φυλάκιση

Δολοφονία Παύλου Φύσσα:

Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη

Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη

Ι. Άγγος: 9 έτη

Α. Αναδιώτης: 7 έτη

Γ. Δήμου: 7 έτη

Ε. Καλαρίτης: 9 έτη

Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη

Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη

Α. Μιχάλαρος: 9 έτη

Γ. Πατέλης: 10 έτη

Γ. Σκάλκος: 7 έτη

Γ. Σταμπέλος: 9 έτη

Λ. Τσαλίκης: 9 έτη

Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων:

Αν. Πανταζής: 10 έτη

Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη

Μ. Ευγενικός: 6 έτη

Θ. Μαρίας: 6 έτη

Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση: