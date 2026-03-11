Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με τις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και ο Λίβανος, να σύρονται γρήγορα στη σύγκρουση.

Ακολουθούν οι αριθμοί των νεκρών όπως τους έχει ανακοινώσει κάθε μία χώρα μέχρι σήμερα, 11 Μαρτίου, χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν: