Η BILD φέρνει στο φως νέα δεδομένα για το μέλλον του Γιούργκεν Κλοπ, του 58χρονου Γερμανού προπονητή, που σήμερα υπηρετεί ως διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο της Red Bull.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Κλοπ δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρέχοντα ρόλο του και σχεδιάζει να αποχωρήσει. Παράλληλα, αναφέρει πως η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον πρώην τεχνικό της Λίβερπουλ θα είναι η Εθνική Γερμανίας, με προοπτική ανάληψης της θέσης μετά το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Ο Κλοπ φέρεται να θέλει να επιστρέψει στους πάγκους, αλλά με ένα πιο ελεγχόμενο περιβάλλον, αποφεύγοντας το συνεχές στρες και την πίεση που συνοδεύουν τη διαχείριση ενός συλλόγου. Στόχος του είναι να διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά σε εθνικό επίπεδο.