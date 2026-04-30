Η Ρωσία εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια ως ο «νέος παίκτης» ασφαλείας στην Αφρική, υποσχόμενη στα καθεστώτα του Σαχέλ ότι θα νικήσει την τζιχαντιστική απειλή εκεί όπου η Δύση «απέτυχε». Αντ’ αυτού, η θεαματική ήττα της στο Κιντάλ, στο βόρειο Μάλι, αποκάλυψε τα όρια της ρωσικής στρατιωτικής ισχύος και βύθισε σε κρίση το αφήγημα της Μόσχας για την ήπειρο. Η αποχώρηση των Ρώσων παραστρατιωτικών από το στρατηγικό προπύργιο στην έρημο Σαχάρα, υπό την πίεση των Τουαρέγκ αυτονομιστών και της αλ Κάιντα, εκθέτει όχι μόνο το καθεστώς του Μπαμακό αλλά και το συνολικό σχέδιο επιρροής της Ρωσίας στην Αφρική.

Το Μάλι είχε στραφεί προς τη Μόσχα μετά το πραξικόπημα του 2021 και τη ρήξη με τη Γαλλία, φέρνοντας αρχικά τη μισθοφορική ομάδα Wagner και στη συνέχεια το Africa Corps, τη νέα δύναμη που ελέγχεται πλέον από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Η ανακατάληψη του Κιντάλ πριν από τρία χρόνια, με ρωσική υποστήριξη, προβλήθηκε τότε ως η μοναδική «μεγάλη νίκη» της χούντας και της Ρωσίας απέναντι στους αντάρτες, ενισχύοντας το κύρος του καθεστώτος. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αναστραφεί: οι ίδιοι Ρώσοι παραστρατιωτικοί εγκαταλείπουν βιαστικά τις θέσεις τους, αφήνοντας πίσω παγιδευμένους Μαλιανούς στρατιώτες και τροφοδοτώντας την οργή της τοπικής κοινωνίας.

Η Ρωσία χάνει το έρεισμά της στην Αφρική

Η συντονισμένη επίθεση του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) και της οργάνωσης JNIM, παρακλαδιού της αλ Κάιντα, δεν έπληξε μόνο το Κιντάλ αλλά και κρίσιμες πόλεις σε όλο το Μάλι, αποσταθεροποιώντας τον ίδιο τον πυρήνα της ρωσο-μαλιανής συμμαχίας. Ο υπουργός Άμυνας Σάντιο Καμαρά, ο άνθρωπος που «άνοιξε την πόρτα» της χώρας στη Ρωσία και μιλούσε ρωσικά, σκοτώθηκε όταν οι αντάρτες εισέβαλαν στο κεντρικό αρχηγείο στο Κάτι, λίγα χιλιόμετρα από το Μπαμακό, ενώ ο ισχυρός αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Μοντίμπο Κονέ τραυματίστηκε σοβαρά. Την ίδια ώρα, οι τζιχαντιστές της JNIM ανακοινώνουν «πολιορκία» της πρωτεύουσας και οι μαχητές τους κινούνται ήδη γύρω από τα προάστια, απογυμνώνοντας τον ισχυρισμό ότι η ρωσική παρουσία εγγυάται σταθερότητα.

Για να περιορίσει τις εντυπώσεις, η Ρωσία επιχείρησε να δείξει πως παραμένει στο πλευρό της χούντας: ο μεταβατικός πρόεδρος Ασίμι Γκοϊτά εμφανίστηκε δημοσίως περιτριγυρισμένος από Ρώσους αξιωματικούς, ενώ το Africa Corps διακινεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μακάβριες εικόνες από πτώματα ανταρτών και βίντεο μαχών για να αποδείξει ότι οι δυνάμεις του «πολεμούν γενναία». Παρά ταύτα, αναλυτές όπως ο πρώην Ρώσος αξιωματικός Σεργκέι Ελετντίνοφ παραδέχονται ότι το πλήγμα στο κύρος της Μόσχας είναι σοβαρό, καθώς καταρρέει ο μύθος του «ανίκητου» ρωσικού παράγοντα στη Σαχάρα.

Ρωσία, Αφρική και αδιέξοδο στο Σαχέλ

Η στρατηγική της Ρωσίας στην Αφρική βασίστηκε σε μια απλή εξίσωση: παροχή ασφάλειας και προστασίας των καθεστώτων με αντάλλαγμα συμβόλαια, πρόσβαση σε ορυκτό πλούτο και πολιτική επιρροή. Σύμφωνα με την οργάνωση παρακολούθησης Inpact, το Μάλι έχει πληρώσει από το 2022 έως σήμερα 500–900 εκατ. δολάρια για να συντηρεί τη ρωσική παρουσία, ποσό τεράστιο για μια φτωχή χώρα που βυθίζεται στην ανασφάλεια. Ωστόσο, η επένδυση αυτή όχι μόνο δεν έφερε ειρήνη, αλλά,όπως επισημαίνουν αναλυτές, η αδιάκριτη βία που άσκησαν Wagner και Africa Corps σε χωριά της βόρειας Μάλι λειτούργησε ως «εργαλείο στρατολόγησης» για τους τζιχαντιστές και τους αυτονομιστές.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί για σφαγές, βιασμούς και βασανιστήρια σε κοινότητες του βορρά, επιβαρύνοντας περαιτέρω το χάσμα με τον τοπικό πληθυσμό. Ταυτόχρονα, το Africa Corps αποδείχθηκε ανεπαρκώς εξοπλισμένο και κακοδιαχειρισμένο: ειδικοί όπως η Justyna Gudzowska από τον οργανισμό The Sentry τονίζουν ότι τα άρματα και τα ερπυστριοφόρα οχήματα που έστειλε η Μόσχα δεν είναι κατάλληλα για τον σκληρό έρημο πόλεμο, ενώ οι νέοι διοικητές παραμέλησαν τα απομονωμένα φυλάκια στον βορρά. Η ίδια σημειώνει ότι, σε αντίθεση με τη «γονατιστή» επιθετικότητα της Wagner, το Africa Corps κινείται πιο προσεκτικά, παραμένοντας κοντά στις βάσεις και βασιζόμενο υπέρμετρα στην αεροπορική ισχύ, κάτι που όμως δεν αρκεί για να κρατηθούν εκτεταμένα εδάφη σε μια χώρα σχεδόν διπλάσια της Ουκρανίας.

Πώς η Ρωσία εγκλωβίστηκε στο αφρικανικό της μέτωπο

Πίσω από το μέτωπο, οι σχέσεις των Ρώσων με τους ίδιους τους αξιωματικούς της Μάλι έχουν επιδεινωθεί. Σύμφωνα με αναλυτές που βρίσκονται σε επαφή με τοπικές στρατιωτικές πηγές, οι Μαλιανοί καταγγέλλουν ότι οι Ρώσοι παίρνουν εξοπλισμό χωρίς άδεια, επιχειρούν χωρίς συντονισμό με τον εθνικό στρατό και συνολικά λειτουργούν ως «στρατός μέσα στον στρατό», ενισχύοντας την καχυποψία. «Το Μάλι υπερεκτίμησε τη σταθεροποιητική ικανότητα της Ρωσίας, και η Ρωσία υπερεκτίμησε το Μάλι ως εταίρο», σχολιάζει ο Ελετντίνοφ, συνοψίζοντας το αμοιβαίο αδιέξοδο.

Την ίδια στιγμή, το Africa Corps πιέζει εδώ και μήνες να αλλάξει ρόλο, ζητώντας να επικεντρωθεί στην προστασία κρίσιμων υποδομών και του καθεστώτος στο Μπαμακό, αφήνοντας το «βρώμικο» μέτωπο στα χέρια του μαλιανού στρατού. Ο Γερμανός αναλυτής Ουλφ Λέσινγκ εκτιμά ότι η Μόσχα θα αναγκαστεί τώρα να εγκαταλείψει την ιδέα ότι μπορεί να ελέγξει ολόκληρη τη χώρα και θα περιοριστεί σε ένα είδος «ζώνης ασφάλειας» γύρω από την πρωτεύουσα και τις μεγάλες πόλεις, μοντέλο που ήδη εφαρμόζει σε Νίγηρα και Μπουρκίνα Φάσο. Όμως στο μεταξύ, η πρωτοβουλία ανήκει πλέον στο FLA και την JNIM, που απειλούν να προελάσουν προς Τιμπουκτού και Γκάο και καλούν ανοιχτά τη Ρωσία «να σταθεί στην άκρη», εκθέτοντας το πόσο περιορισμένη είναι στην πραγματικότητα η ρωσική επιρροή στην Αφρική.

Η ήττα της Ρωσίας στη Σαχάρα δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο σε έναν μακρινό πόλεμο, αλλά ένα καμπανάκι για την ίδια τη στρατηγική της Μόσχας στην ήπειρο. Αν η «υπηρεσία ασφαλείας επί πληρωμή» που προσφέρει στα καθεστώτα του Σαχέλ αποδεικνύεται αναποτελεσματική, ακριβή και πολιτικά τοξική, η Ρωσία κινδυνεύει να χάσει το βασικό της χαρτί στην Αφρική, τη στιγμή που ανταγωνιστές όπως η Κίνα και η Τουρκία διευρύνουν την παρουσία τους κυρίως μέσω επενδύσεων και εμπορίου. Για το Μάλι, όμως, η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο ζοφερή: ανάμεσα σε τζιχαντιστές, αυτονομιστές, στρατιωτική χούντα και ξένους μισθοφόρους, ο μεγάλος απών παραμένει ένα στοιχειωδώς λειτουργικό κράτος που να προστατεύει τον πληθυσμό.