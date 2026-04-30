Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη για ριζική αναθεώρηση της εθνικής ασφάλειας, ο αμερικανικός στρατός συγκέντρωσε την ελίτ της Silicon Valley για να σχεδιάσει την επόμενη γενιά κυβερνοάμυνας, με το βλέμμα στραμμένο στην τεχνητή νοημοσύνη.



Η συνάντηση κορυφής με ηγετικά στελέχη από εταιρείες όπως η OpenAI, η Google, η Microsoft και η Amazon δεν ήταν μια απλή ενημέρωση, αλλά μια άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση μιας υποθετικής κρίσης στον Ινδο-Ειρηνικό. Η κυκλοφορία των προηγμένων μοντέλων Mythos Preview και GPT-5.4-Cyber νωρίτερα αυτόν τον μήνα έχει σημάνει συναγερμό στην Ουάσιγκτον, καθώς οι δυνατότητες των AI πρακτόρων να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται τρύπες ασφαλείας ξεπερνούν πλέον κάθε προηγούμενο.



Ο στρατός παραδέχεται ότι δεν έχει την πολυτέλεια των αργών γραφειοκρατικών διαδικασιών. Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Army Cyber Command, αυτό που θεωρούσαν ότι θα χρειαζόταν 12 έως 18 μήνες για να εμφανιστεί, είναι ήδη εδώ. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυτοματοποιήσει πλήρως την άμυνα των δικτύων, ξεπερνώντας την απλή «υποστήριξη» του ανθρώπινου παράγοντα. Εξετάστηκαν μάλιστα τακτικές εξαπάτησης, όπου οι αμυντικοί μηχανισμοί θα παρασύρουν και θα χειραγωγούν τους εχθρικούς AI πράκτορες σε ψηφιακές παγίδες.



Ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να παρακάμψει την απόφαση του Πενταγώνου να χαρακτηρίσει την Anthropic ως κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα, εν μέρει για να επιτρέψει ευρύτερη κυβερνητική πρόσβαση στο Mythos. Η OpenAI και η Anthropic ενημερώνουν αμφότερες τους νομοθέτες για τις επιπτώσεις στον κυβερνοχώρο των τελευταίων μοντέλων τους με δυνατότητες κυβερνοεπίθεσης.



Στην εποχή της «πρακτορικής» τεχνητής νοημοσύνης (agentic AI), η άμυνα δεν είναι πλέον μια στατική διαδικασία, αλλά μια δυναμική αναμέτρηση αλγορίθμων που εξελίσσονται σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το Axios.