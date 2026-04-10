Το Mythos, το νέο AI μοντέλο της Anthropic που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στο κοινό, βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων στις ΗΠΑ λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων του στην ανάλυση και εντοπισμό ευπαθειών σε λογισμικά και ψηφιακές υποδομές.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει αδυναμίες σε λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από τα υπάρχοντα εργαλεία κυβερνοασφάλειας.

Αυτό από μόνο του θεωρείται τεχνολογική εξέλιξη υψηλής σημασίας. Όμως ταυτόχρονα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε για άμυνα είτε για πιθανή κακόβουλη αξιοποίηση.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, στο θέμα έχουν αρχίσει να εμπλέκονται και οικονομικοί θεσμοί λόγω του πιθανού συστημικού ρίσκου.

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να εξετάζει, μαζί με το επιτελείο του, το κατά πόσο τέτοια AI εργαλεία μπορούν να επηρεάσουν:

την ασφάλεια τραπεζικών συστημάτων

την ανθεκτικότητα των αγορών

και το ρίσκο μαζικών cyber επιθέσεων σε χρηματοπιστωτικές υποδομές

Παράλληλα, κύκλοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ εξετάζουν πιο “μακροοικονομικά” τον αντίκτυπο της AI τεχνολογίας, με έμφαση στο πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει:

τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος

τον κίνδυνο ψηφιακών σοκ στην οικονομία

και την ανάγκη για νέους κανονισμούς γύρω από την AI ασφάλεια

Το μήνυμα που εκπέμπεται δηλαδή από την Ουάσιγκτον είναι ότι το θέμα ξεπερνά κατά πολύ τα όρια μιας εταιρικής ανακοίνωσης για νέο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Η επείγουσα συνάντηση στο αμερικανικό ΥΠΟΙΚ, με τη συμμετοχή του ίδιου του Μπέσεντ και του Πάουελ, δείχνει ότι οι αμερικανικές οικονομικές αρχές βλέπουν στο Mythos μια πρόγευση της επόμενης μεγάλης απειλής:

Μοντέλα ΑΙ με τόσο προηγμένες δυνατότητες, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως εργαλείο άμυνας και ως όπλο για κυβερνοεπιθέσεις σε μεγάλη κλίμακα.

Ο συναγερμός δεν αφορά κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό αλλά αφορά κυρίως τον φόβο ότι η νέα γενιά AI συστημάτων μπορεί να έχει «διπλή χρήση»: Δηλαδή και να ενισχύει την άμυνα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις αλλά ταυτόχρονα να κάνει και τις επιθέσεις πιο εύκολες και πιο εξελιγμένες. Με απλά λόγια: η τεχνολογία ανεβαίνει πιο γρήγορα από το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Anthropic είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, ιδρυμένη από πρώην στελέχη της OpenAI.

Έχει αναπτύξει τα μοντέλα Claude και εστιάζει ιδιαίτερα στην ασφάλεια της AI, προσπαθώντας να μειώσει τον κίνδυνο κακής ή ανεξέλεγκτης χρήσης.