Νέο κύμα αντιδράσεων προκαλούν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, κλιμακώνοντας τη ρητορική του απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Μιλώντας την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «πιθανότατα» όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει μια τέτοια κίνηση, μία ημέρα μετά την αναφορά του σε πιθανή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία.

«Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου, και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των δύο χωρών.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε εκτενώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη φέρει μεγαλύτερη ευθύνη για τη διαχείριση της κρίσης.

«Έχουν κάνει ένα χάος με την Ουκρανία, ένα απόλυτο χάος. Και τους βοηθάμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μας χωρίζει ένας ωκεανός. Είναι δική τους δουλειά. Είναι σαν να είναι η μπροστινή τους πόρτα. Τους βοηθάμε», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στην προηγούμενη αμερικανική διοίκηση, βάζοντας στο στόχαστρο τον Τζο Μπάιντεν για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

«Και ο Μπάιντεν τους έδωσε 350 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που ήταν τρελό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο πόλεμος συνεχίστηκε», ανέφερε.