Ο Μάικ Τζέιμς αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό για τα play off της Euroleague και έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές.

Το παιχνίδι δεν πήγαινε καθόλου καλά για τους Γάλλους καθώς είχαν μείνει πολύ πίσω στο σκορ και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Αμερικανός γκαρντ διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια απόφαση των διαιτητών και δέχθηκε τεχνική ποινή.

Αυτό δεν ηρέμησε αλλά έκανε ακόμη πιο έξαλλο τον Τζέιμς, ο οποίος συνέχισε να διαμαρτύρεται και δέχθηκε και δεύτερη τεχνική ποινή, με συνέπεια να αποβληθεί. Και αφού αποβλήθηκε, αποφάσισε να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Την ώρα, λοιπόν, που έφευγε για τα αποδυτήρια, ο παίκτης της Μονακό γύρισε προς την πλευρά των διαιτητών και έκανε χειρονομία χρηματισμού, δείχνοντας και με αυτό τον τρόπο το πόσο εκνευρισμένος ήταν.