Ο Σάσα Βεζένκοβ αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου της Euroleague και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα του έδωσε το βραβείο, πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα play off.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ήταν εκπληκτικός από την 1η μέχρι την 38η αγωνιστική της κανονικής περιόδου, με αποτέλεσμα για δεύτερη φορά στην καριέρα του να αναδειχθεί MVP.

Η ανακοίνωση είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες και την Πέμπτη (30/4), πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα με τη Μονακό στα play off, ο Βεζένκοβ παρέλαβε το βραβείο από τον πρόεδρο της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Επόμενος στόχος του Βεζένκοβ, πλέον, είναι να οδηγήσει τον Ολυμπιακό αρχικά στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four και στη συνέχεια στην κατάκτηση του τροπαίου στο Telecom Center Athens.