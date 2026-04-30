Ο Ολυμπιακός έδειξε από το πρώτο παιχνίδι τη διαφορά δυναμικής που τον χωρίζει από τη Μονακό, με το επιβλητικό 91-70 να έρχεται σχεδόν φυσιολογικά, βάσει της εικόνας των δύο ομάδων αυτή την περίοδο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε στροφές κυρίως στη δεύτερη περίοδο, πήρε πλήρως τον έλεγχο και όσο κυλούσε το ματς, τόσο άνοιγε την απόσταση χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, κάνοντας το 1-0 στη σειρά με άνεση.

Πρώτος σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 20 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ακολούθησε με double-double (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ). Πολύτιμη ήταν και η παρουσία του Τζόζεφ, που πρόσθεσε επίσης 13 πόντους και βοήθησε σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι.

Υπήρξαν πάντως μικροπροβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Βεζένκοφ χρειάστηκε ράμματα μετά από χτύπημα, ενώ και ο Τζόζεφ αποκόμισε σχίσιμο στο πρόσωπο. Παρ’ όλα αυτά, και οι δύο βρίσκονται κανονικά στα πλάνα για τη σημερινή αναμέτρηση. Αντίθετα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Ντόρσεϊ και Γουόρντ, με την τελική απόφαση να αναμένεται λίγο πριν από το τζάμπολ.

«Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό και κρίσιμο παιχνίδι, τόσο για εμάς όσο και για τη Μονακό. Τους σεβόμαστε απόλυτα», δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης των Playoffs της EuroLeague.

Από την πλευρά της, η Μονακό κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικά μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο του Game 1. Από εκεί και πέρα, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ολυμπιακού, με τη διαφορά ποιότητας και βάθους να γίνεται όλο και πιο εμφανής όσο περνούσε η ώρα.

Ο Μάικ Τζέιμς είχε 19 πόντους και 7 ασίστ, αλλά και 5 λάθη, ενώ ο Ντιάλο πρόσθεσε 15 πόντους και ο Μπλοσομγκέιμ άλλους 10. Ωστόσο, η συνολική εικόνα της ομάδας απαιτούσε πολλά περισσότερα για να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.

«Αν κάποιος χαλάρωσε, αυτό είναι λάθος. Δεν είμαστε εδώ για να χαλαρώσουμε. Είναι σειρά playoffs και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και στα 40 λεπτά κάθε αγώνα», υπογράμμισε ο κόουτς Μαρκοϊσβίλι.

Στα αγωνιστικά, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος παραμένει εκτός δράσης και δεν υπολογίζεται ούτε για το δεύτερο παιχνίδι της σειράς.