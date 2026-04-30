Παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο θα διεξαχθεί το δεύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα play off της Euroleague.

Ο Greek Freak έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τους Μιλγουόκι Μπακς στο NBA και βρίσκεται στην Ελλάδα, έχοντας πλέον την ευκαιρία να παρακολουθεί αγώνες ως φίλαθλος.

Ο Αντετοκούνμπο ήταν πριν λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των «κίτρινων» και τώρα ήρθε η σειρά του ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό με στόχο να κάνει το 2-0 πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο στην πρόκριση στο Final Four και στο γήπεδο βρίσκεται και ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα παρακολουθήσει το παιχνίδι παρέα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.