Ο πόλεμος με το Ιράν και το παρατεταμένο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ αναδιαμορφώνουν βίαια τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αναγκάζοντας τους πετρελαϊκούς κολοσσούς να εγκαταλείψουν την παραδοσιακή εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή. Με το 20% της παγκόσμιας προσφοράς να παραμένει εγκλωβισμένο λόγω των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο, εταιρείες όπως η ExxonMobil, η BP και η Chevron μεταφέρουν κεφάλαια δισεκατομμυρίων σε «παρθένες» ή αναδυόμενες περιοχές όπως η Νιγηρία, η Ναμίμπια, η Βενεζουέλα και η Βραζιλία.



Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί πλέον μια απλή διασπορά ρίσκου, αλλά μια οριστική έξοδο από μια περιοχή που οι αναλυτές θεωρούν πλέον μόνιμα ασταθή. Οι αριθμοί προκαλούν δέος καθώς η διακοπή ροής 20 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από το Ορμούζ δημιούργησε ένα κενό που η αγορά σπεύδει να καλύψει με κάθε κόστος.



Η ExxonMobil επενδύει ήδη 24 δισεκατομμύρια δολάρια στη Νιγηρία, ενώ η Chevron επιστρέφει δυναμικά στη Βενεζουέλα, ποντάροντας σε έναν νέο άξονα συνεργασίας που θα μειώσει την επιρροή του Κόλπου. Παράλληλα, οι εκτοξευμένες τιμές του πετρελαίου έχουν γεμίσει τα ταμεία των εταιρειών με ρευστότητα, τροφοδοτώντας αυτό το γιγαντιαίο κύμα ερευνών σε περιοχές που μέχρι πρότινος θεωρούνταν δευτερεύουσες.



Ωστόσο, η εξίσωση παραμένει δύσκολη καθώς οι εκτιμήσεις της Wood Mackenzie δείχνουν έλλειμμα 300 δισεκατομμυρίων βαρελιών έως το 2050. Αυτό το κενό, σε συνδυασμό με την πίεση του ΟΗΕ για στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.



Ακόμη και παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία αναγκάζονται να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια, αντιλαμβανόμενες ότι ο ήλιος και ο άνεμος δεν γνωρίζουν εμπάργκο. Η παγκόσμια οικονομία επιχειρεί πλέον μια ιστορική στροφή, αναζητώντας ασφάλεια μακριά από τις φλόγες της Μέσης Ανατολής, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει τη ροή ενέργειας για τις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο ScrippsNews.com