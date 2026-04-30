Μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Euroleague είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία έκανε το 2-0 κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας επικρατώντας με 86-74.

Με φόρα από τη νίκη τους στο πρώτο ημίχρονο, οι Τούρκοι μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και εκμεταλλευόμενοι και την αστοχία των φιλοξενούμενων κατάφεραν να κλείσουν την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 12 πόντων (26-14).

Η Ζαλγκίρις προσπαθούσε να αντιδράσει και να πλησιάσει στο σκορ αλλά η πρωταθλήτρια Ευρώπης ήλεγχε πλήρως την κατάσταση και ήταν στο +18 (51-33) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ελέγχοντας πλήρως την κατάσταση.

Με τον ίδιο ρυθμό και στην τρίτη περίοδο, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν επέτρεψε ποτέ στους φιλοξενούμενους να πιστέψουν ότι θα μπορέσουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, με το σκορ να είναι 66-47 στο 30′ και τη Φενέρμπαχτσε να μπαίνει στο τελευταίο δεκάλεπτο για να σφραγίσει τη νίκη.

Μια νίκη που ήρθε με σκορ 86-74, με τους Τούρκους να κάνουν το 2-0 και να θέλουν ακόμη μία για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, όπου θα αντιμετωπίσουν όποια ομάδα περάσει από το Ολυμπιακός – Μονακό.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 51-33, 66-47, 86-74