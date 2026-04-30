Σε μια επίδειξη ισχύος που αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τεχνολογική σκακιέρα, η Google κατάφερε να επισκιάσει τους ανταγωνιστές της, καθώς οι επενδύσεις των κολοσσών της Silicon Valley στην τεχνητή νοημοσύνη αγγίζουν πλέον το αστρονομικό ποσό των 725 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Ενώ η Meta του Μαρκ Ζούκερμπεργκ βλέπει τη μετοχή της να βυθίζεται λόγω των υπέρογκων δαπανών και του ασαφούς χρονοδιαγράμματος για νέα μοντέλα AI, η Alphabet πανηγυρίζει για την εκρηκτική άνοδο του Google Cloud. Με έσοδα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες και μια αύξηση 63% στον τομέα του cloud, η Google αποδεικνύει ότι η στρατηγική της για εσωτερική ανάπτυξη δικών της τσιπ και μοντέλων αποδίδει καρπούς, κλείνοντας τα στόματα των επικριτών.



Η αγορά των data centers έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο μάχης όπου Amazon, Microsoft και Google ανταγωνίζονται για κάθε σπιθαμή ψηφιακού χώρου. Παρά το γεγονός ότι οι επενδυτές παραδοσιακά φοβούνται τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες, τα αποτελέσματα της Google έδειξαν ότι η ζήτηση για υπηρεσίες AI είναι τόσο ισχυρή που δικαιολογεί το κόστος.



Η Microsoft, από την πλευρά της, προειδοποιεί για ελλείψεις σε εξαρτήματα και αυξημένες τιμές στα τσιπ μνήμης, γεγονός που θα κρατήσει την προσφορά περιορισμένη τουλάχιστον μέχρι το 2026.



Την ίδια στιγμή, ο Ζούκερμπεργκ προσπαθεί να πείσει τη Wall Street ότι η Meta δεν μετατρέπεται σε έναν «αποτεφρωτήρα χρημάτων», εστιάζοντας στην ποιότητα των AI εργαλείων του αντί για τις προθεσμίες. Ωστόσο, η Google φαίνεται να έχει το πάνω χέρι, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμβόλαια μαμούθ ύψους 460 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Ο «πόλεμος της νοημοσύνης» μόλις μπήκε στην πιο δαπανηρή και καθοριστική φάση του, με την Google να οδηγεί την κούρσα της κερδοφορίας, σύμφωνα με τους Financial Times.