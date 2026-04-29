Η Google παρουσιάζει νέες δυνατότητες εξατομίκευσης για το Google Gemini στην Ελλάδα, επιχειρώντας να μετατρέψει τον AI βοηθό της σε ένα εργαλείο που «γνωρίζει» καλύτερα τον χρήστη και προσαρμόζεται στις ανάγκες του με την πάροδο του χρόνου.

Οι νέες λειτουργίες εστιάζουν στη μνήμη συνομιλιών και στη μεταφορά ιστορικού από άλλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, σηματοδοτώντας τη νέα στρατηγική της Google γύρω από το personalized AI.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το όραμα πίσω από το Gemini είναι η δημιουργία ενός προσωπικού βοηθού AI που δεν περιορίζεται σε γενικές απαντήσεις, αλλά μπορεί να κατανοεί τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και το προσωπικό πλαίσιο κάθε χρήστη.

Το Gemini αποκτά «μνήμη»

Η σημαντικότερη νέα λειτουργία είναι το «Memories», μέσω του οποίου το Gemini μπορεί να θυμάται προηγούμενες συνομιλίες, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι απαντήσεις γίνονται πιο προσωποποιημένες και σχετικές με το ιστορικό του χρήστη.

Για παράδειγμα, αν ένας χρήστης έχει συζητήσει στο παρελθόν για αγαπημένα βιβλία, ταξίδια ή χόμπι, το Gemini θα μπορεί αργότερα να αξιοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να προτείνει ιδέες, περιεχόμενο ή δραστηριότητες πιο κοντά στα ενδιαφέροντά του. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, ωστόσο οι χρήστες μπορούν να τη διαχειρίζονται ή να την απενεργοποιούν μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Η Google διευκρινίζει ότι οι συνομιλίες και τα δεδομένα μνήμης μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή μέσω της «Δραστηριότητας Εφαρμογών Gemini».

Μεταφορά ιστορικού από άλλες AI εφαρμογές

Παράλληλα, η Google λανσάρει τα νέα «Switching Tools», εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να μεταφέρουν εύκολα στο Gemini το ιστορικό συνομιλιών, τις προτιμήσεις και τη μνήμη τους από άλλες εφαρμογές AI.

Η διαδικασία γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις του Gemini, όπου ο χρήστης μπορεί είτε να εισάγει περιλήψεις συνομιλιών είτε να μεταφέρει αρχεία ιστορικού από άλλες πλατφόρμες. Στόχος είναι να μειωθεί το «κόστος μετάβασης» για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το Gemini χωρίς να ξεκινούν από το μηδέν.

Η μάχη των AI assistants περνά στην εξατομίκευση

Η νέα στρατηγική της Google δείχνει ξεκάθαρα ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρεται πλέον από τις απλές δυνατότητες συνομιλίας στην εξατομίκευση και στη δημιουργία «προσωπικών» AI assistants.