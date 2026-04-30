Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 59χρονου που επιτέθηκε και τραυμάτισε μία 22χρονη οδηγό στο Παγκράτι, έπειτα από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης. Παρότι ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί, παραμένει ασύλληπτος.

Σε βάρος του 59χρονου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, ενώ οι αρχές διαθέτουν καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που φέρονται να υπέδειξαν ακόμη και το σημείο όπου ενδεχομένως κρύφτηκε μετά την επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 25 Απριλίου, όταν – σύμφωνα με τις μαρτυρίες – ο άνδρας επιτέθηκε απρόκλητα στη νεαρή γυναίκα την ώρα που επιχειρούσε να παρκάρει κοντά στο σπίτι φίλης της.

Την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έχουν έρθει παλαιότερες αναρτήσεις του στα social media, που προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Σε μία από αυτές, αναφέρεται: «Η γυναίκα δεν έχει άδεια να αφήνει τον άντρα της. Πρέπει να υπομένει κι όχι να χωρίζει, ακόμα και αν αυτός τη δέρνει…».

Σε άλλες δημοσιεύσεις, στρέφεται κατά πολιτικών και κοινωνικών ομάδων, χρησιμοποιώντας επιθετική ρητορική, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη συμπεριφορά και την ψυχοσύνθεσή του.

«Ήταν νευρικός από παιδί» – Τι λένε συγγενείς

Συγγενικά πρόσωπα περιγράφουν έναν άνθρωπο με έντονο χαρακτήρα και ξεσπάσματα θυμού ήδη από νεαρή ηλικία.

«Με τις γυναίκες ήταν πάντα ευγενικός. Είχε όμως ένταση και θυμό. Από παιδί ήταν νευρικός. Δεν είχαμε καλή σχέση. Είχε χτυπήσει τον πατέρα του παλιά, αλλά ότι θα χτυπούσε γυναίκα; Δεν το περίμενα ποτέ», ανέφερε συγγενής.

Άλλοι κάνουν λόγο για παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν: «Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί την αστυνομία. Είχε μπλεξίματα από τη δεκαετία του ’80. Γι’ αυτό είχα κόψει επαφές μαζί του».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 59χρονος είχε επιχειρήσει να κάνει νέα αρχή στην Αυστραλία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χωρίς όμως να παραμείνει για μεγάλο διάστημα.