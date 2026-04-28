Η κατάσταση ξέφυγε στην περιοχή του Παγκρατίου, όταν ένας οδηγός μηχανής έσπασε το πόδι νεαρής κοπέλας επειδή αργούσε να παρκάρει. «Ο άνθρωπος αυτός ταυτοποιήθηκε τόσο από τα στοιχεία της μηχανής όσο και από την εξέταση της 22χρονης, η οποία έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον δράστη», δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κ. Δημογλίδου σχολίασε ότι ο 59χρονος ύποπτος διαφεύγει παρότι αναζητήθηκε και στον επαγγελματικό του χώρο, εκτός από το σπίτι του.

«Έχει λήξει η διαδικασία του αυτοφώρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της νεαρής γυναίκας θα παραδοθεί στην αρμόδια Εισαγγελία και αναμένουμε κάποια είδους προκαταρκτική (σ.σ. διαδικασία) ώστε να κληθεί ο δράστης να απολογηθεί είτε να κληθεί από τις εισαγγελικές Αρχές», επισήμανε ακόμη.

Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, η 22χρονη αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου και αναγνώρισε τον δράστη από φωτογραφίες που της υπέδειξαν οι αστυνομικοί. Αναφορικά με το εάν το θύμα της επίθεσης γνώρισε τον οδηγό της μηχανής που την χτύπησε επιβεβαίωσε ότι είναι κάτοικος της περιοχής, σχολιάζοντας ότι «μένει πολύ κοντά στο σημείο». Ερωτηθείσα για το εάν είχε απασχολήσει στο παρελθόν για κάτι ανάλογο απάντησε αρνητικά ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα αυξημένα περιστατικά βίας μεταξύ οδηγών.

Το χρονικό της επίθεσης για μια θέση στάθμευσης

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η νεαρή καθυστερούσε να παρκάρει σε σημείο που, όπως φαίνεται, ο 59χρονος οδηγός δικύκλου συνήθιζε να αφήνει τη μοτοσικλέτα του. Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε επιτακτικά να μην παρκάρει, λέγοντάς της πως «δεν μπορεί να βγει». Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον 59χρονο να εξυβρίζει τη 22χρονη και, στη συνέχεια, να της επιτίθεται σωματικά.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες και μεταδίδει η ΕΡΤ, ο δράστης την άρπαξε από τον λαιμό και τη χτυπούσε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο πόδι και στο χέρι.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ουρλιαχτά που ακούγονταν για ώρα, ενώ αναφέρουν ότι η 22χρονη έφερε γρατσουνιές στον λαιμό και έντονη κοκκινίλα στο πόδι.

Στη φωτογραφία-ντοκουμέντο που καταγράφει τα λεπτά μετά την επίθεση, η κοπέλα διακρίνεται καθισμένη στο πεζοδρόμιο με πάγο στο τραυματισμένο πόδι, δίπλα σε φίλη της, ενώ αστυνομικοί και περίοικοι της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Μετά την επίθεση, ο 59χρονος φέρεται να πάρκαρε τη μοτοσικλέτα του και να κρύφτηκε σε κοντινή πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τον αναζήτησαν τόσο στην οικία όσο και στον χώρο εργασίας του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.