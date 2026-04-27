Με κάταγμα στο πόδι, αλλά και κάποια πιο ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε μία 22χρονη κοπέλα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» το απόγευμα του Σαββάτου.

Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε στην ΕΛ.ΑΣ. ότι δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών στο Παγκράτι και συγκεκριμένα στην οδό Αριστόξενου μετά από διαφωνία που είχαν για μία θέση στάθμευσης. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο άνδρας την έσπρωξε και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να παραπατήσει και να σπάσει το πόδι της. Στη συνέχεια, όπως υποστήριζε η 22χρονη, μπήκε σε παρακείμενη πολυκατοικία και έκτοτε εξαφανίστηκε.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για τον αναβάτη μοτοσυκλέτας, η οποία ανήκει στον αδελφό του, με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν εντός των ορίων του αυτοφώρου αλλά να μην τον εντοπίζουν.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η 22χρονη είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί λεκτικά με άλλον οδηγό ΙΧ αυτοκινήτου για τη συγκεκριμένη θέση στάθμευσης. Ο δράστης φέρεται να κατέβηκε εκείνη την ώρα για να φύγει με τη μοτοσυκλέτα και επειδή δεν μπορούσε -τον είχε εγκλωβίσει με το όχημά της στην προσπάθειά της να παρκάρει- επιτέθηκε στην 22χρονη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της

Η νεαρή κοπέλα έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του και υπόθεση παίρνει τον δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε: «Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο […] Έκλαιγε με λυγμούς, ήταν σε άσχημη κατάσταση. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί».